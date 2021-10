Od Nine’s Roberta Lewandowskiego po Browar Warszawski. Zobacz 35 oryginalnych konceptów gastronomicznych w Browarach Warszawskich

Warszawska Wola coraz śmielej zaznacza swoją obecność na kulinarnej mapie Stolicy. To zasługa Browarów Warszawskich, które zapraszają do odwiedzenia wyjątkowych i jedynych takich w Polsce konceptów restauracyjnych.

Japonia w Warszawie

Japonka to koncept “cool casual”, który z miejsca podbił serca stołecznych smakoszy japońskich smaków. Stworzony został przez Dawida Uszyńskiego oraz Linh Nguyen, którzy menu dopracowali tak, aby móc dzielić się najlepszymi kąskami, a posiłek stanowił przejście przez różne techniki kulinarne. Pod pałeczkami znajdziemy mistrzowsko przyrządzane surowe ryby, tempurę, nigiri czy dania nawiązujące do kuchni peruwiańskiej. A to wszystko w eleganckiej przestrzeni, do której prowadzi energetyzująca muzyka! Twórcy Japonki zgodnie przyznają, że wyróżnikiem nowego miejsca na mapie Browarów Warszawskich jest poszanowanie dla produktu czy ekologii. Poza sashimi i sushi, można tutaj spróbować dańz grilla robata czy japońskiej wołowiny. Japonka to także pierwsze omakase w Polsce. Już 10 października goście będą mieli okazję skosztować japońskich alkoholi premium sparowanych z wykwintnymi daniami z Kraju Kwitnącej Wiśni. Wszystkie szczegóły na temat wydarzenia oraz możliwość zapisów są dostępne na kanałach społecznościowych restauracji Japonka.

Tańcz...

To po hiszpańsku “Baila”. Choć słowo to ma iberyjskie korzenie, to budzi skojarzenia z żarem Ameryki Południowej. Jest wezwaniem do zabawy, radości i życia chwilą. Baila Show & Dining, to miejsce, które od samego początku cieszy się popularnością w stolicy. Można tutaj przyjść w pojedynkę lub z grupą znajomych, ale koniecznie w eleganckiej kreacji, ponieważ przy wejściu obowiązuje dress code. W menu królują m.in. ostrygi, wyśmienita wołowina, salsa czy guacamole. Na czym polega wyjątkowość tego miejsca? Kulinarnemu doświadczeniu towarzyszą niezwykłe pokazy artystyczne, nad którymi czuwa niezawodny Tomasz Barański. Wystrój odzwierciedla południowoamerykański klimat, który sprawia, że chce się tutaj spędzać każde weekendowe wieczory w najlepszym towarzystwie.