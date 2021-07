Od sklepu przyszłości po nową salę zabaw. Stary Browar podsumowuje czerwcowe otwarcia

Otwarta została nowa sala zabaw pod szyldem Fikołki z bogatym programem rozrywkowo-edukacyjnym dla rodzin z dziećmi.

Poszerzono ofertę Food Court Atrium – popularnego miejsca na szybkie posiłki w czasie zakupów.

Premierę miał także nowy koncept Empik Future Store.

Nowości w ofercie oraz zniesienie ograniczeń dla gastronomii, kina i organizacji wydarzeń były ważnym impulsem, przekładającym się na wzrost odwiedzalności w Starym Browarze.

W pierwszy weekend czerwca odbyła się wyczekiwana przez klientów Starego Browaru premiera nowej sali zabaw. Fikołki stworzyły w poznańskim centrum niezwykle atrakcyjną przestrzeń. Wymyślnym, dwupoziomowym konstrukcjom do zabawy, ze zjeżdżalniami i labiryntami, towarzyszy bogaty program edukacyjny realizowany w salach warsztatowych, oferta półkolonii letnich, a także organizacji przyjęć i imprez firmowych. Sala zabaw to ważny element oferty centrum handlowego dedykowany rodzinom z dziećmi – mówi Renata Gralec, Dyrektor Centrum Stary Browar. Dorośli mają możliwość spędzania tutaj czasu wspólnie z maluchami albo powierzenia opieki nad nimi wykwalifikowanym animatorom, kiedy sami udają się do sklepów – to aspekt szczególnie istotny z punktu widzenia rodzin przyjeżdżających do nas spoza Poznania. Zależało nam na współpracy z marką z najbardziej jakościową ofertą na rynku. Różnorodność aranżacji i programu Fikołków to także impuls i do regularnych wizyt w sali.

Nowości na Food Court Atrium

W skrzydle Atrium istotnych zmian dokonano w strefie restauracyjnej. Na food courcie powstał pierwszy w Poznaniu lokal BubbleJoy, serwujący ciepłe i mrożone herbaty z tapioką, tzw. bubble tea. Event otwarcia z udziałem gwiazd TikToka przyciągnął do Starego Browaru i BubbleJoy setki młodych ludzi. Na food courcie powstała także nowa restauracja KFC z nowoczesnymi kasami samoobsługowymi. Food Court Atrium to atrakcyjna przestrzeń zaprojektowana z myślą o szybkich, codziennych posiłkach. W 2018 roku zrealizowano efektowną modernizację części wspólnej. Przystępna i różnorodna oferta Food Courtu Atrium przyciąga klientów na codzienne posiłki – mówi Renata Gralec. To także miejsce popularne wśród nastolatków, dlatego świetnym dopełnieniem tutejszego menu jest uwielbiane przez młodzież BubbleJoy.