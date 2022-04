Odbudowa rentowności w branży modowej jest możliwa. Nowa rekomendacja dla VRG

Zapowiedź planów zwiększających przyszłą zyskowność VRG oraz lepsze od oczekiwań wyniki za IV kwartał mogą stanowić impuls do wzrostów podczas najbliższych sesji - uważa Dom Maklerski Banku BPS.

Modowa grupa VRG wypracowała ponad miliard przychodów w 2021 r. i zysk netto w wysokości 66,3 mln zł, w porównaniu do 39,9 mln zł straty w 2020 roku.

Na ten rok właściciel takich marek jak Vistula, Wólczanka, Bytom i W. Kruk celuje w dalszy dwucyfrowy wzrost przychodów, którego motorem będzie omnichannel.

Analityk Domu Maklerskiego Banku BPS Łukasz Bryl jest zdania, że plany VRG w zakresie przyszłych wyników finansowych za rok 2022 są ambitne.

Spółka zakłada nie tylko dwucyfrowy wzrost przychodów – planowane jest zwiększenie o 3 proc. powierzchni stacjonarnej, co oznaczałoby stworzenie około 16 nowych salonów oraz intensyfikację wykorzystania aplikacji sprzedażowych trzech marek VRG, ale także bardziej dynamiczny wzrost zysku EBIT i zysku netto, zwiększający tym samym rentowność spółki.

- O ile plany zwiększenia przychodów oceniamy jako realne, o tyle wyzwaniem będzie poprawa przede wszystkim marży brutto na sprzedaży z uwagi na rosnące koszty materiałów, wynagrodzeń oraz niski kurs złotówki, co do którego (z uwagi na wysoką i wciąż rosnącą inflację) brakuje obecnie przesłanek do aprecjacji - wskazuje Łukasz Bryl.

- Z drugiej strony, VRG pokazała, że po kryzysie branży odzieżowej w 2020 r., możliwa jest odbudowa rentowności - dodaje.

W 2021 r. VRG wypracowało 1,07 mld zł przychodów (o 25,3 proc. więcej niż w roku 2020 – za wzrost odpowiadał przede wszystkim segment jubilerski – sieć Kruk, którego dynamika r/r wyniosła 42 proc.), EBIT ukształtował się na poziomie 97,5 mln zł (rok wcześniej była strata równa 11,9 mln zł), zaś zysk netto wyniósł 66,3 mln zł wobec 39,9 mln zł straty w 2020 roku.

Łukasz Bryl zwraca uwagę, że ostatnio upublicznione dane (w piątek 8 kwietnia) za IV kwartał 2021 roku okazały się nie tylko lepsze niż w IV kwartale 2020, ale także powyżej konsensusu rynkowego. EBITDA wyniosła 79,7 mln zł (wzrost o 249,5 proc. r/r, 17,7 proc. k/k i 4,3 proc. powyżej oczekiwań), EBIT wyniósł 53,6 mln zł (w IV kwartale 2020 strata, z kolei w odniesieniu do III kwartału 2021 wzrost o 24,7 proc. i 5,1 proc. powyżej oczekiwań), zysk netto wyniósł 39,8 mln zł (w IV kwartale 2020 strata, w odniesieniu do III kwartału 2021 wzrost o 68,1 proc. i 8 proc. powyżej oczekiwań). Od końca marca notowania VRG znajdują się w trendzie spadkowym.