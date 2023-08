Poniedziałkowa sesja GPW przyniosła zmiany w akcjonariacie VRG. Jan Pilch i Krzysztof Bajołek - byli wspólnicy - rozstali się z grupą, zbywając swoje akcje. Wciąż nie wiadomo, na czyją rzecz dawni wspólnicy wyzbyli się walorów odzieżowo-jubilerskiej spółki.

W kuluarach słychać, że kupującym może być Jan Kolański - miliarder i właściciel Colian Holding. Jednak zapytany wprost Holding w żaden sposób nie odniósł się do pytań skierowanych przez Parkiet.com, ani też do innych spekulacji medialnych.

Faktem jest natomiast, że Jan Kolasiński - wiodący przedsiębiorca rynku słodyczy, który skutecznie konkuruje z międzynarodowymi koncernami - od jakiegoś czasu stale zwiększa swoje zaangażowanie w notowanej na GPW spółce modowej.

Jan Pilch, który pełnił dotąd funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej VRG sprzedał swój pakiet akcji w tym samym momencie, w którym zdecydował się je sprzedać fundusz Forum XXIII FIZ.

Zastępca prezesa rady nadzorczej sprzedał pakiet 186 tys. akcji, podczas gdy fundusz zarządzany przez Forum TFI pozbył się niemal 10 mln akcji. Walory zostały zakupione po cenie 3,47 zł za akcję.

Rok 2023 nie był jak dotąd łaskawy dla VRG. Sytuacja makroekonomiczna na świecie i rosnąca rywalizacja na rynku krajowym w połączeniu z brakiem silnej oferty modowej znacząco wpłynęły negatywnie na wyniki Grupy w pierwszym półroczu 2023 r. Zarząd spółki zadecydował także o zamknięciu własnej szwalni.

W drugim kwartale br. Grupa VRG wykazała 335 mln zł przychodu, 75 mln zł EBITDA, 43 mln 300 tys. zł zysku operacyjnego, a także 48 mln zł zysku netto.

Prezes Janusz Płocica, odpowiadający za spółki Deni Cler , Vistula, Bytom, Wólczanka i W.Kruk zaraportował do Giełdy, że kierowana przez niego Grupa osiągnęła słabszy niż rok wcześniej wynik finansowy.

W związku z procesem ewolucji naszych marek odzieżowych, ostrożnym podejściem do zamówień na bieżący rok, jak i dążeniem do zmniejszania zapasów, mieliśmy w sklepach relatywnie duży udział produktów z poprzednich kolekcji. W połączeniu z ograniczeniem promocji, wpływało to negatywnie na odbiór oferty przez klientów i przyczyniło się do spadków dynamik sprzedaży, pozostających już i tak pod presją trudnego otoczenia makroekonomicznego – mówił Janusz Płocica w komentarzu Zarządu do wyników finansowych Grupy VRG.