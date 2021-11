Oddaj i zyskaj - IKEA wprowadza nową usługę na tegoroczny Black Friday

Jednym z priorytetów IKEA jest inspirowanie i umożliwianie ludziom życia w bardziej zrównoważony sposób.

Firma zachęca do dbania o planetę poprzez swoją szeroką ofertę produktów i rozwiązań, ale także różnego typu kampanie czy usługi, w których pokazuje, jak podejmować decyzje lepsze dla domu oraz środowiska.

Usługa „Oddaj i zyskaj” wystartuje w sklepach IKEA od 22 listopada.

Używane meble IKEA, nie starsze niż pięcioletnie, można przywieźć do sklepu i odsprzedać w Dziale Obsługi Klienta. Przed wizytą w sklepie należy odwiedzić stronę internetową, aby otrzymać wycenę mebla, odpowiadając krok po kroku na pytania, m.in. o jego rodzaj i stan. Po akceptacji wyceny, należy przyjechać z meblem do sklepu IKEA, gdzie w Dziale Obsługi Klienta mebel zostaje sprawdzony pod kątem zgodności z wcześniej złożoną ofertą. Za mebel otrzymuje się kartę refundacyjną na zakupy w sklepie oraz na IKEA.pl, a używane produkty trafiają do działu circular hub, gdzie można je kupić po okazyjnej cenie. W ten sposób niepotrzebne już klientom meble zyskują szansę na nowy dom i życie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z badania, Climate Action Research, które IKEA prowadzi od kilku lat wspólnie z GlobeScan, wynika że znacząca większość konsumentów i konsumentek, także w Polsce, oczekuje wsparcia od biznesu w podejmowaniu na co dzień bardziej przyjaznych dla planety działań. Jedną z najważniejszych barier, powstrzymujących ich od tego jest przekonanie, że zrównoważone życie jest zbyt drogie – mówi Agata Czachórska Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce. - Z drugiej strony to, co motywuje nas do eko-zachowań, to przede wszystkim oszczędność. Na tegoroczny Black Friday postanowiliśmy uruchomić usługę „Oddaj i Zyskaj”, która wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. W ten sposób dokładamy wspólnie cegiełkę do ograniczania zużycia zasobów naturalnych. Zyskują klientki i klienci oraz planeta - dodaje.