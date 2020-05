Odmrożenie gastronomii i usług nakręciło odwiedzalność w galeriach. Zobacz najnowsze dane

W trzecim tygodniu po ponownym otwarciu obiektów handlowych odwiedzalność kształtowała się na poziomie od 73 proc. do 79 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Duży wpływ na taki poziom wskaźników miało ponowne uruchomienie gastronomii i usług.

Dane zanalizowane zostały dla każdego dnia tygodnia w okresie od 18 do 24 maja br. Poziomy odwiedzialności różnią się w zależności od dnia, wielkości obiektu czy regionu i występują na poziomie od 73% do 79%. Jest to średnio o 10 p.p. wyższy wynik niż w pierwszych dwóch tygodniach po otwarciu. Najwyższą odwiedzalność na poziomie 79% zanotowano w czwartek, natomiast najniższą we wtorek i sobotę (po 73%). W trzecim tygodniu nie obserwujemy już takich różnic pomiędzy obiektami różnej wielkości. Duże i bardzo duże obiekty z badanej grupy notowały odwiedzalność średnio na poziomie 74%, natomiast w przypadku małych i średnich ten wskaźnik ten wyniósł 76%. Dane wyraźnie pokazują jak istotne znaczenie w przypadku dużych, nowoczesnych centrów handlowych nowej generacji ma oferta gastronomiczno-usługowa.

- Cała branża czekała na dane dotyczące trzeciego tygodnia szerszego działania obiektów handlowych. Okres ten był szczególny ze względu na fakt, iż nastąpiło uwolnienie, w nowych warunkach, ważnej dla centrów handlowych funkcji gastronomiczno-usługowej. Jak pokazują dzisiejsze dane, skorzystały na tym duże i bardzo obiekty, które przez ostatnie dwa tygodnie notowały niższe wskaźniki odwiedzin – podkreśla Anna Zachara-Widła, Research & Education Manager, PRCH.

- Podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczące konieczności przywrócenia niedziel handlowych, które pozwoliłby na rozłożenie ruchu klientów na poszczególne dni tygodnia oraz pozwoliłyby przynajmniej częściowo nadrobić straty co pozwoli na utrzymanie miejsc pracy w naszej branży, która szczególnie ucierpiała poprzez ograniczenie działalności na blisko dwa miesiące – dodaje Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.

mat. PRCH

Najwyższą średnią odwiedzalność odnotowano w regionach: Północnym (80%), Centralnym (76%), natomiast najniższą w regionie Wschodnim (70%) i Południowo-Zachodnim (73%).

Dane zostały pozyskane od zarządców 81 centrów i parków handlowych w Polsce, których łączna powierzchnia najmu wynosi 3,18 mln m. kw., co stanowi reprezentację aż 25% całości rynku.