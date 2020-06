Odmrożone Libero chwali się wzrostem odwiedzalności









15 cze 2020

Katowicka galeria handlowa Libero notuje wzrost odwiedzalności. W drugiej połowie maja było to 70 proc. w porównaniu do tego samego okresu minionego roku, a w pierwszym tygodniu czerwca odwiedzalność wzrosła do blisko 75 proc.