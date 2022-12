Najdłużej działający obiekt w portfolio Nhood Polska – Centrum Handlowe Auchan Piaseczno – już po gruntownym remoncie. Zobacz, jak się zmienił.

Gruntowny remont objął m.in. wejścia do obiektu, sufity, pasaże oraz toalety.

Zainstalowano nowe energooszczędne oświetlenie, wprowadzono estetyczną małą architekturę i całkowicie przearanżowano strefę restauracyjną.

Zmiany odzwierciedla nowe logo obiektu ze znakiem jakości Oshopping.

W listopadzie Nhood Polska zakończył gruntowny remont podwarszawskiego Centrum Handlowego Auchan Piaseczno. Jest to najdłużej funkcjonujący obiekt zarządzany przez Nhood Polska. Został oddany do użytku w maju 1996 roku i był jednocześnie pierwszym tego typu centrum handlowym w kraju.

Centrum Handlowe Auchan Piaseczno jest obiektem, który wyróżnia się wysoką odwiedzalnością i bardzo dobrymi wynikami biznesowymi. Podejmując decyzję o rozpoczęciu gruntownego remontu, myśleliśmy przede wszystkim o tym, by znacząco poprawić komfort wizyty klienta oraz sprawić, by czuł się u nas swobodnie. Dlatego całkowicie odnowiliśmy wnętrze i stworzyliśmy wygodne miejsca do odpoczynku podczas zakupów. Przebudowaliśmy wejścia do obiektu i zmieniliśmy kolor elewacji naszego centrum na antracytowy. Dzięki temu obiekt nabrał charakteru i zyskał bardziej nowoczesny wygląd – mówi Aleksandra Dubrawska, dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami w Nhood Polska.

Pasaż w CH Auchan Piaseczno.

W wyniku kilkumiesięcznych prac remontowych wnętrze Centrum Handlowego Auchan Piaseczno zyskało nowe odświeżone oblicze. Efekty prac można zauważyć już od wejścia do centrum handlowego. Po przekroczeniu drzwi klientów wita nowoczesne, jasne wnętrze. Pasaże zyskały nowe podłogi, ściany zostały odmalowane na biało oraz zainstalowano lampy LED o nowoczesnych, geometrycznych kształtach.

Wnętrze Centrum Handlowego Auchan Piaseczno zyskało nowe odświeżone oblicze.

W odnowionych pasażach klienci mogą znaleźć wygodne miejsca do siedzenia, gdzie można odpocząć podczas zakupów. Zainstalowano w nich gniazda elektryczne i USB, dzięki którym można naładować telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne. W strefach relaksu pojawiły się lampy z charakterystycznymi ażurowymi abażurami, które wprowadzają przytulny nastrój.

Strefa restauracyjna.

Wprowadzone podczas remontu zmiany szczególnie wyraźnie widać w nowej strefie restauracyjnej, gdzie została wydzielona wygodna przestrzeń, w której można spokojnie zjeść posiłek, napić się kawy i zaplanować z bliskimi dalsze zakupy. To miejsce jest oddzielone od pasażu za pomocą ażurowych ścianek. Biały kolor w połączeniu z zielonymi i żółtymi akcentami nadaje wnętrzu nowoczesnego i zarazem przytulnego charakteru.

Korzyści z remontu odczują również najemcy Centrum Handlowego Auchan Piaseczno.

W ramach zmian wprowadzonych w pasażach witryny butików działających w centrum handlowym zostały doświetlone i bardziej wyeksponowane. We współpracy z najemcami ujednoliciliśmy umiejscowienie szyldów, dzięki czemu wygląd pasaży jest spójny. Remont centrum handlowego był realizowany jednocześnie z odnowieniem wnętrz hipermarketu Auchan. Dzięki temu korytarz przy linii kas harmonijnie łączy się z wejściem do hali handlowej – podkreśla Jacek Bendyk, lider techniczny w dziale operacyjnym Nhood Polska, który nadzorował realizację remontu.

Nowa aranżacja pasażu piaseczyńskiego obiektu pozwoliła na wydzielenie dodatkowego lokalu handlowego. Zajęła go marka Super Prezent, która w grudniu dołączyła do portfolio najemców Centrum Handlowego Auchan Piaseczno. Klienci mogą w nim znaleźć niebanalne pomysły na upominek dla bliskich, na przykład kupić lot balonem czy inne wyjątkowe przeżycie.

Przeprowadzone podczas remontu zmiany były niezbędne, by zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę zarówno klientów, jak i najemców. Zrealizowano gruntowny remont systemu przeciwpożarowego. Na sufitach zainstalowano rastrowe osłony, które ochraniają instalacje i umożliwiają łatwą naprawę w przypadku awarii.

Zastosowane przez nas rozwiązania pozwolą na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie 10-15 procent rocznie. Remont instalacji elektrycznych zapewni nie tylko większe bezpieczeństwo, lecz również umożliwi optymalne sterowanie natężeniem oświetlenia w pasażach i częściach wspólnych. Przeprowadziliśmy również gruntowne zmiany w toaletach przy strefie restauracyjnej, które znacząco zwiększają wygodę użytkowania tego miejsca i pozwalają na ograniczenie zużycia wody – podkreśla Jacek Bendyk.

Po zakończeniu modernizacji Centrum Handlowe Auchan Piaseczno zostało wyróżnione znakiem jakości Oshopping, który dotyczy pięciu obszarów działalności centrum handlowego. Potwierdza on wysoką jakość usług oferowanych przez obiekt, wygodę i komfort wizyty klientów oraz bogaty program wydarzeń adresowanych do lokalnych społeczności. To holistyczne podejście do wizyty klienta zarówno przestrzeni fizycznej, jak i cyfrowej. Oshopping ma na celu połączenie bogatego ekosystemu cyfrowego oraz sieci stacjonarnych centrów handlowych, podkreślając pozytywne wrażenia klientów z wizyty w obiekcie i gwarantując jej jakość.

Znak jakości Oshopping to charakterystyczny element graficzny, którym zostało wzbogacone logo Centrów Handlowym Auchan. Zawarte w nim cztery różnokolorowe kształty symbolizują bliskość, dzielenie się, zabawę i śmiałość.

Nowe logo z charakterystycznym znakiem graficznym widnieje nad każdym z 4 wejść do Centrum Handlowego Auchan Piaseczno oraz w jego wnętrzu. Nawiązują do niego oznaczenia ścieżki klienta w pasażu, interaktywne plany centrum handlowego, nośniki reklamowe oraz drobne elementy dekoracyjne. Podświetlone hasła „Miło Cię widzieć” oraz „Po sąsiedzku” odzwierciedlają zmiany, jakie nastąpiły w wyniku remontu Centrum Handlowego Auchan Piaseczno.

Projekt nowego wnętrza Centrum Handlowego Auchan Piaseczno został opracowany przez architektów Nhood Polska we współpracy z pracownią architektoniczną DESIGN+ Katarzyna Jeske.

