We Wrocławiu klienci mogą już korzystać z oferty odnowionego sklepu EUROSPAR w SKY Tower przy ul. Powstańców Śląskich 73/95.

Supermarket oferuje duże stoisko z wędlinami, piekarnię, doskonale zaopatrzony dział warzyw i owoców, stoisko z kwiatami doniczkowymi i ciętymi, sklep z alkoholem TOPS!

Także kawiarnię Bean Tree Cafe wraz ze strefą bistro i czytelnią.

- Odnowiona placówka EUROSPAR w SKY Tower we Wrocławiu to modelowy projekt formatu dużego sklepu w sieci SPAR. Proponujemy klientom świeże warzywa i owoce w obszernej strefie produktów świeżych, ciepłe pieczywo i pyszne ciasta, sklep z alkoholami, ogromną ladę mięsną i wędliniarską, kawiarnię – gdzie można zjeść gorące dania w strefie bistro z czytelnią, a nawet stoisko z kwiatami. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z naszej najnowszej Loterii i wygrać Toyotę Aygo albo wziąć udział w naszej promocji ‘Lepszy wybór dla dzieci’. Nasza oferta jest naprawdę atrakcyjna – zachęca Dawid Iwanów, właściciel EUROSPAR we Wrocławiu.

EUROSPAR w SKY Tower. Fot. Mat. pras.

Sieć SPAR prowadzi specjalną Loterię dla klientów, w której można wygrać Toyotę Aygo, hulajnogi elektryczne, a także głośniki bluetooth JBL. Wystarczy zrobić w sklepie SPAR zakupy o wartości 60 zł, w tym jeden produkt marki własnej z szerokiej oferty o wysokiej jakości i w atrakcyjnych cenach. Po zarejestrowaniu paragonu na stronach www.loteriaspar.pl można czekać na losowania! Partnerami Loterii są: Maspex, Nestle, Animex, Lisner, Mlekowita, Frosta, Dolina Dobra, Granlan, Schulstad, Dobrowolscy.

SPAR w ostatnim czasie wprowadza wiele nowych produktów pod marką własną.

SPAR we Wrocławiu. Fot. Mat. pras.

