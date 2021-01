Odporni na kryzys?

Mimo trudnych warunków rynkowych w ciągu ostatnich miesięcy centra handlowe typu convenience wykazały się wysoką odpornością na kryzys i gotowością do rozwoju. Stabilne relacje z klientami i najemcami wzmocniły potencjał tego segmentu do dalszej ekspansji na rynki regionalne. Po I półroczu 2020 r. 34 proc. powierzchni handlowej w budowie stanowiły centra convenience i parki handlowe. Obiekty oferujące funkcjonalne rozwiązania przestrzenne i asortyment dla klientów ze średnim portfelem sprawdziły się przede wszystkim w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców, gdzie obejmują już 63 proc. podaży - wynika z raportu JLL, Parki handlowe i centra convenience w Polsce.

W czasie pandemii lokalny charakter obiektów i budowanie oferty na filarze tzw. value retailer najlepiej wpisały się w potrzeby konsumentów, którzy częściej sprowadzali swoje wydatki do dóbr podstawowych. Symptomy wzrostów w tym segmencie rynku były zauważalne jeszcze przed ograniczeniem handlu, które dotknęło głównie centra wielkoformatowe w dużych miastach. W I kw. ubiegłego roku obiekty convenience odnotowywały najwyższe wzrosty obrotów, a w czasie samego lockdownu poniosły najmniejsze straty - wynika z danych Deloitte.

- Małe centra handlowe pozostały wiarygodne zarówno dla klientów, jak i partnerów. Obiekty do 2000 mkw. powierzchni sprzedaży znalazły się w korzystnym otoczeniu prawnym jako wyłączone z rozporządzenia ograniczającego działalność centrów handlowych. Na początku II półrocza 2020 r. wskaźnik footfall sięgał 70-80 proc. wyników sprzed pandemii. Klienci coraz chętniej odwiedzali centra convenience sieci Dekada w Brodnicy, Ciechanowie, Myślenicach, Grójcu i Nowym Targu, czyli położone w miastach z przedziału od 20 do ok. 50 tys. mieszkańców, a także w większych ośrodkach takich jak Olsztyn czy Kraków. Mogliśmy pracować nieprzerwanie również dzięki kompromisowym rozwiązaniom dla najemców oraz zapewnieniu niezbędnej ochrony i wysokich standardów higieniczno-sanitarnych – mówi Dariusz Wójcik, dyrektor operacyjny w spółce Dekada SA.

Konsumenci szukają bezpieczeństwa i oszczędności

Charakterystyczne wyznaczniki architektoniczne formatu convenience i parków handlowych, takie jak brak powierzchni wspólnych i wejścia do sklepów bezpośrednio z ulicy, odegrały istotną rolę w budowaniu poczucia bezpieczeństwa konsumentów i obniżeniu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Sprzyjały również utrwalaniu nowych przyzwyczajeń – preferowaniu możliwości szybkich i wielobranżowych zakupów w jednym miejscu (spożywczych, drogeryjnych, papierniczych, elektronicznych, zoologicznych, farmaceutycznych i wyposażenia domu) oraz wzrostowi konwersji zakupów. Ogółem średni czas spędzany w galeriach handlowych odwiedzający skrócili z 60-70 minut do 40-45 minut (odwrotna tendencja dotyczyła sierpnia i września, kiedy ze względu na początek roku szkolnego wydłużył się on do 75 minut) - wynika z danych EY. Tym samym zmianie uległy oczekiwania społeczne wobec obiektów handlowych.