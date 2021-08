Odroczone płatności podbijają rynek e-sklepów. Klarna debiutuje w Polsce z rozwiązaniem dla H&M

Jestem podekscytowany wprowadzeniem Klarny w Polsce. Naszym celem jest umożliwienie polskim konsumentom robienia zakupów i płatności w bardziej inteligentny sposób, który pasuje do stylu ich życia – mówi Sebastian Siemiątkowski, prezes i współzałożyciel Klarna.









Sieć odzieżowa H&M we współpracy z firmą Klarna, dostawcą usług płatności wprowadza do Polski opcję odroczonych płatności „Zapłać w 30 dni”. To jednocześnie debiut firmy Klarna w Polsce. - To dla mnie szczególna premiera, bo moje korzenie są polskie i cieszę się, że sektor e-commerce stał się motorem napędowym lokalnej gospodarki - komentuje Sebastian Siemiątkowski, prezes i współzałożyciel Klarna.