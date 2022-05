Odwiedzalność centrów handlowych w marcu br. prawie jak przed pandemią

Są najnowsze dane dotyczące odwiedzalności centrów handlowych w Polsce. - Bardzo nas cieszy, że Polacy wraz ze zniesieniem limitów osób w placówkach handlowych chętnie wrócili do zakupów stacjonarnych w centrach handlowych i zachowań zakupowych sprzed pandemii - podsumował dyrektor zarządzający PRCH, Krzysztof Poznański.

Odwiedzalność centrów handlowych w marcu br., mierzona liczbą klientów na mkw. powierzchni najmu, wyniosła 99,7 proc. w porównaniu do marca 2019 r. - poinformowała w czwartek Polska Rada Centrów Handlowych.

Dodała, że w lutym br. obroty były niższe o 5 proc. niż przed pandemią.

Jak napisano w komunikacie PRCH, najlepsze wyniki osiągnęły największe centra handlowe (powyżej 60 tys. mkw. GLA - powierzchni najmu brutto), gdzie obroty były jedynie 0,3 proc. niższe niż w lutym 2019 r.

Z kolei średniej wielkości centra handlowe (20-40 tys. mkw. GLA) odnotowały spadek obrotów o 11,6 proc. w stosunku do lutego 2019 r.

"Bardzo nas cieszy, że Polacy wraz ze zniesieniem limitów osób w placówkach handlowych chętnie wrócili do zakupów stacjonarnych w centrach handlowych i zachowań zakupowych sprzed pandemii" - wskazał, cytowany w informacji, dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański.

Dane ze 120 centrów handlowych

Dodał, że wyniki odwiedzalności galerii handlowych za marzec, mierzona jest w oparciu o Footfall Density Index. "To reprezentatywne dane pochodzące z systemów kamer liczących klientów z dokładnością sięgającą 98 proc" - wyjaśnił. Dane te - jak poinformował - są zbierane w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35 proc. rynku centrów handlowych w Polsce. Ich analizą zajmuje się globalna firma audytorska PwC.

Z danych na temat obrotów w centrach handlowych wynika, że w lutym 2022 r. były one o 5 proc. niższe niż dwa lata wcześniej. Zaznaczono, że są to wyniki raportowane wynajmującym bezpośrednio przez najemców, zawsze po zamknięciu danego miesiąca i weryfikowane przez PwC. Wskazano, że przyczyną niższych, lutowych obrotów jest m.in. efekt szoku spowodowanego gwałtownie rosnącą inflacją i wzrostu kosztów życia, co spowodowało, że klienci kupują ostrożniej i częściej sięgają po produkty pierwszej potrzeby. Stąd - jak wyjaśniono - znaczący wzrost obrotów w kategorii żywność.

"Podwyżki cen mediów, nowe przepisy podatkowe, które zmniejszyły pensje Polaków oraz wyższe raty kredytów spowodowały ograniczenie konsumpcji części produktów i odroczenie decyzji zakupowych na późniejszy okres" - napisano.

Jaka bada się odwiedzalność centrów handlowych

Zaznaczono, że badania odwiedzalności centrów handlowych prowadzone są za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu, a także w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. Podkreślono, że system ten jest znacznie dokładniejszy od systemów opierających się na analizie danych z telefonów. Specjaliści określają dokładność przy badaniu telefonów na około 30 proc.

"Prezentowane przez PRCH wyniki odwiedzalności centrów handlowych są reprezentatywne i bardzo dokładne. Podobnie wysokość obrotów, która jest raportowana bezpośrednio przez najemców. To dane pochodzące z centrów handlowych reprezentujących 35 proc. całej powierzchni dostępnej w Polsce. Dlatego dziwią nas i niepokoją pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje prezentujące znacząco zaniżone wyniki odwiedzalności i obrotów najemców. Nie znamy metod ich pomiaru oraz przetwarzania, ani powodów, dla których informacje takie są przekazywane opinii publicznej. Pokazują one nieprawdziwy obraz kondycji branży, co nie jest w interesie najemców i wynajmujących" - skonkludował Poznański.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.