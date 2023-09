Część ruchu i sprzedaży przeniosła się w wakacje z restauracji do sklepów spożywczych oferujących gotowe dania. Stało się tak, gdyż konsumenci przez wysoką inflację zwyczajnie zostali zmuszeni do tego, żeby wydawać mniej pieniędzy.

Polacy w wakacje wyraźnie zaczęli oszczędzać na wyjściach do pizzerii i fast foodów.

Obserwacja ruchu wokół przeszło 1,8 tys. placówek największych sieci na rynku wykazała, że od początku czerwca do końca sierpnia br. łącznie straciły one rdr. 13,3% klientów i 14,1% wizyt.

Z analizy zachowań ponad 457,7 tys. konsumentów wynika też, że w ww. okresie badani spędzili średnio nieco ponad 4 godz. w tego typu lokalach.

Do tego pizzerie odnotowały ponad 2-krotnie mniejszy wynik niż fast foody.

Na rynku w relacji rocznej wzrósł też udział wizyt trwających krócej niż 10 minut i jest on szczególnie wysoki w przypadku pizzerii, bo przekracza 30%.

Autorzy raportu wskazują też, że przez wysoką inflację część ruchu i sprzedaży przeniosła się do sklepów spożywczych oferujących gotowe dania.

– Wysoka inflacja od dłuższego czasu mocno obciąża budżety konsumentów. Przez to nawet wizyty w restauracjach, uważanych przez lata za stosunkowo niedrogie, przestają być już powszechne i dostępne dla każdego. I faktycznie okazują się droższe niż przed rokiem. Pewien punkt odniesienia stanowią wyniki niedawno przeprowadzonego badania zwyczajów zakupowych w sklepach wielkopowierzchniowych – mówi dr Nikodem Sarna, jeden ze współautorów badania z firmy Proxi.cloud.

Cały monitorowany rynek w relacji rocznej stracił 13,3% klientów. Zmniejszyła się również liczba wizyt w ww. lokalach – o 14,1% rdr. Do tego spadła częstotliwość odwiedzin, choć w bardzo niewielkim stopniu.

W niewielkim stopniu zmniejszył się również przeciętny czas spędzony w danej restauracji. Miłosz Sojka, drugi ze współautorów badania, uważa, że wszystkie ww. spadki raczej nie powinny być na ten moment niepokojące dla branży. Uważa on bowiem, że mniejszy ruch wcale nie musi oznaczać niższych obrotów, choć jest to w pewien sposób prawdopodobne. Ponadto realizację zamówień przyspiesza duża liczba kas samoobsługowych.

Nikodem Sarna dostrzega pewne zagrożenia dla branży.

W jego opinii, część ruchu i sprzedaży przeniosła się w wakacje z restauracji do sklepów spożywczych oferujących gotowe dania. Stało się tak, gdyż konsumenci przez wysoką inflację zwyczajnie zostali zmuszeni do tego, żeby wydawać mniej pieniędzy.

Analiza wykazała też, że od czerwca do sierpnia br. konsumenci spędzili w monitorowanych restauracjach w sumie średnio nieco ponad 4 godz. i 5 min. W samych pizzeriach przebywali przeciętnie ponad 1,5 godz. Natomiast w lokalach oferujących przede wszystkim kanapki rodacy byli 3 godz. i 12 min. Analitycy z UCE Research zauważają, że w typowych fast foodach Polacy spędzają najwięcej czasu. Pizzerie miały ponad 2-krotnie gorszy wynik.

– Fast foodów, lokali z kanapkami i daniami z kurczaka jest więcej na rynku niż pizzerii, przez co z większym prawdopodobieństwem są odwiedzane. Ponadto czas oczekiwania jest istotny dla klientów, którzy chcą zjeść coś szybko. Ma to swoje odzwierciedlenie także w średniej liczbie wizyt w placówkach tych formatów, więc jeżeli pizzerie zanotowały ich mniej w badanym okresie, to naturalne jest, że średni łączny czas spędzony w tych lokalach był krótszy – tłumaczy Miłosz Sojka.

Pomiędzy dwiema kategoriami analizowanych restauracji, tj. pizzeriami i fast foodami, utrzymuje się wysoka współodwiedzalność. Ponad 90% klientów tych pierwszych odwiedza również fast foody, a przeszło 70% osób uczęszczających do tych drugich bywa w pizzeriach. Share of footfall w obu badanych okresach jest podobny i wynosi ok. 73% i 27% na korzyść sieci kanapkowych.

– Takie wyniki sugerują, że obserwowani klienci nie mają sprecyzowanych preferencji odnośnie kategorii i odwiedzają zarówno pizzerie, jak i tzw. sieci kanapkowe. Dysproporcja na korzyść tych drugich może być rezultatem większej liczby placówek oraz ich częstszą lokalizacją w pobliżu autostrad. Bliskość głównych arterii komunikacyjnych ma szczególne znaczenie w okresie wakacji, bo właśnie wtedy można pozyskać podróżujących klientów – wyjaśnia dr Sarna.

W ocenie Miłosza Sojki, udział formatów w ruchu nie jest zadziwiający. Wizyty w pizzeriach częściej są planowane. A sieci fast foodowe są raczej miejscem, gdzie klienci wstępują często przy okazji, np. podczas zakupów w galerii. – Dodatkowo w tych placówkach jest szersza gama wyboru. Są tam zarówno pełne posiłki, jak i małe, szybkie przekąski, które można jeść, idąc – zauważa analityk.

Eksperci zwracają uwagę na to, że klientów fast foodów niezmiennie charakteryzuje wysoki poziom lojalności. Ponad 90% z nich stanowią ci, którzy co najmniej połowę swoich wizyt odbywają w restauracjach tej samej sieci, a w przypadku ok. 1/3 klientów odwiedziny preferowanej sieci stanowią minimum 90% wszystkich wyjść.

– Choć notujemy wysoką współodwiedzalność pomiędzy dwiema kategoriami restauracji, to w obrębie fast foodów już tego nie widać. Topowe marki są silne, a ich strategie i taktyki utrzymywania klientów – skuteczne. Działania akwizycyjne muszą być zatem skrupulatnie monitorowane pod kątem efektywności i nie kolidować z zabieganiem o lojalizację – uważają eksperci z Proxi.cloud.

W wakacje 2022 roku zanotowano dużą liczbę wizyt trwających mniej niż 10 minut, a w tym roku ich udział jeszcze bardziej wzrósł.

Jest on szczególnie wysoki w przypadku pizzerii i przekracza 30%. – Może wynikać to ze wzrostu liczby zamówień na wynos lub realizowanych poprzez aplikacje dostarczające posiłki. Jeśli tak jest, to daje istotny sygnał dla marketerów i zachęca do pogłębienia wiedzy o klientach i przyczynach, dla których coraz chętniej zamawiają oni dania zdalnie. Warto też przyjrzeć się temu kanałowi sprzedaży i przeanalizować jego potencjał do skalowania – podsumowuje dr Nikodem Sarna.

Analiza powstała na podstawie obserwacji ruchu wokół przeszło 1,8 tys. największych restauracji typu fast food (McDonald’s, KFC, Burger King, Max Burgers, Subway) oraz pizzerii (Pizza Hut, TelePizza, Maxi Pizza, Gruby Benek, Dominos/Dominium, Da Grasso, Biesiadowo). Analitycy Proxi.cloud i UCE RESEARCH przyjrzeli się sytuacji występującej od początku czerwca do końca sierpnia br. i porównali ją z analogicznym okresem ubiegłego roku. Łącznie poddano analizie ruch pochodzący z monitoringu zachowań przeszło 457,7 tys. konsumentów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl