Odzieżowy gigant cierpi przez koronawirusa. Na dodatek nie korzysta ze sprzedaży online

George Weston, szef firmy British Foods, do której należy Primark, powiedział serwisowi rte.ie, że firma znalazła na „ścieżce pandemii”, a sklepy nie zostaną ponownie otwarte, dopóki choroba nie zostanie opanowana.

Dlatego firma tymczasowo rezygnuje z wypłaty dywidendy w celu zabezpieczenia środków na czas trwania kryzysu. George Weston zapewnił, że grupa dysponuje gotówką w wysokości 1,5 miliarda funtów.

George Weston podkreślił, że powrót do wyników sprzedaży notowanych przed pandemią koronawirusa chwilę potrwa, przynajmniej do czasu całkowitego pokonania epidemii. - Nawet jeśli sklepy zostaną otwarte, to i tak mniej osób będzie robić w nich zakupy - powiedział. - Placówki będą też wymagały kosztownego przystosowania do nowych wymogów bezpieczeństwa - dodał.

Primark, który nie prowadzi działalności online, generuje około połowy przychodów i zysków AB Foods.

Wywodząca się z Irlandii sieć ma 376 sklepów w 12 krajach Europy i Ameryki.

Otwarcie pierwszego sklepu Primarka w Polsce zaplanowano na wiosnę w Galerii Młociny w Warszawie. Na początku lutego, jeszcze przed wybuchem pandemii w Europie, ogłoszono, że kolejny ma powstać w 2021 r. w Poznaniu.