Ofensywa dyskontów trwa w najlepsze. Miesiąc otwarć przed KiK

Od kilku lat firmie udaje się utrzymać tempo rozwoju na poziomie około 50 nowych sklepów rocznie. Nie przeszkodziła w tym nawet pandemia – KiK 2020 rok zamknął liczbą 56 nowych sklepów. Jakie są zatem plany marki na kolejne miesiące?

Kraków, Poznań, Zawiercie, Lidzbark Warmiński, Mońki oraz Konin – to w tych miastach i miasteczkach pojawiły się nowe sklepy KiK w pierwszych miesiącach bieżącego roku.

– 5 nowych sklepów w pierwszym kwartale to wynik znacznie niższy od tych, do których byliśmy przyzwyczajeni. Jednak od kilkunastu miesięcy mamy do czynienia z nową, zupełnie inną rzeczywistością, w której 6 nowych sklepów w 4 miesiące to powód do ogromnej satysfakcji – mówi Łukasz Kudłek, Expansion Manager sieci sklepów KiK i dodaje: reprezentując sektor tzw. „value retailers” mamy ten komfort, że możemy realizować nasze założenia ekspansyjne, choć w tych okolicznościach każde nowe otwarcie jest dla nas podwójnym sukcesem. Pomimo panującej sytuacji – podobnie jak w zeszłym roku – nie zamierzamy rezygnować z ambitnych założeń i wierzymy, że ponownie uda nam się otworzyć co najmniej 50 nowych sklepów.

Obecna sytuacja umacnia pozycję dyskontów niespożywczych w oczach właścicieli obiektów handlowych, a sami klienci inaczej definiują atrakcyjny tenant-mix. Jak wpłynęło to na plany ekspansji sieci sklepów KiK?

– Od początku obecności w Polsce ważna była dla nas dywersyfikacja lokalizacji sklepów KiK. W praktyce oznaczało to pojawianie się zarówno w dużych galeriach handlowych, jak i małych centrach convenience, a nawet w postaci wolnostojących sklepów. Nigdy nie byliśmy skupieni na konkretnym typie lokalizacji – choć mamy szereg warunków, które musi spełnić dany obiekt, wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Rozwijamy naszą sieć tak, by być jak najbliżej klientów i nie planujemy zmieniać tego podejścia – wyjaśnia Adam Puk, Expansion Manager KiK i dodaje: w maju zamierzamy otworzyć 5 kolejnych sklepów – w Nowym Dworze Mazowieckim, Chrzanowie, Jędrzejowie, Jastrzębiu-Zdroju oraz Stęszewie.

Oprócz dążenia do wzrostu liczby nowych sklepów, sieć inwestuje także w modernizację tych już istniejących, nierzadko także powiększając ich powierzchnię. KiK na lokalizacje sklepów wybiera atrakcyjne przestrzenie – w galeriach handlowych, retail parkach, ale także przy głównych ulicach miast. Istotnym parametrem jest liczba dostępnych miejsc parkingowych (minimum 15), a także możliwość zewnętrznej ekspozycji towaru. Pracownicy działu ekspansji pozostają otwarci na propozycje obiektów spełniających wspomniane kryteria.