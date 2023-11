Stacjonarny wybór tekstyliów do domu pojawił się pod logo Primafirany w centrum handlowym Karuzela w Jarosławiu .

Primafirany to nowy sklep w Karuzeli.

W ofercie m.in. firany i zasłony, karnisze i systemy aranżacji okien, narzuty i koce.

Marka Primafirany oferuje szeroki wybór wzorów i kolorów. Klienci nowego sklepu w Karuzeli znajdą firany i zasłony, karnisze i systemy aranżacji okien, narzuty i koce, pościel i poszewki, ręczniki, akcesoria kuchenne, dekoracje stołu, porcelanę oraz oświetlenie.

Marka Primafirany ma trzy sklepy stacjonarne, są to:

FPHU. Prima Matejki 2D Tomaszów Lubelski

Prima Dom Handlowy Agora Partyzantów 65 Zamość

Prima Centrum Handlowe Karuzela

Centrum Handlowe Karuzela w Jarosławiu to trzykondygnacyjny obiekt z dwoma bezpłatnymi parkingami. Na powierzchni ok. 7 tys. mkw. zlokalizowanych jest blisko 50 sklepów i punktów usługowych. Moodo, Esotiq, 5. 10. 15, RTV Euro AGD, Rossmann to część najemców Karuzeli.

