Oferta Galerii Wiślanka bogatsza o Mohito

– Duże zainteresowanie powierzchnią w Galerii Wiślanka to zasługa dobrej lokalizacji obiektu, efektu pierwszeństwa na lokalnym rynku – to pierwsza nowoczesna Galeria w Żorach łącząca funkcje handlowe z rozrywkową, oraz rosnącej siły nabywczej mieszkańców Żor. Duża cześć żorzan to osoby młode o rosnącej sile nabywczej i poszukujące dostępu do modnych marek jakich nie ma w mieście, usług, rozrywek, stref spotkań i wypoczynku. Dostęp do nich w tej chwili jest ograniczony. Aby zrobić zakupy w sklepach znanych marek żorzanie muszą jeździć do innych miast – stwierdza Ewa Ściubidło wiceprezes firmy Mallson Polska.

Galeria Wiślanka położona jest na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic w mieście: drogi krajowej DK81 (zwanej potocznie „Wiślanką”) i drogi wojewódzkiej DW 935, która tworzy obwodnicę miasta i prowadzi do autostrady A1. W zasięgu Galerii Wiślanka mieszka ponad 750 tysięcy osób (źródło: GFK). Tuż obok nowego obiektu mieści się przystanek komunikacji miejskiej, która w Żorach jest bezpłatna.

Wartym podkreślenia jest fakt, że Galeria Wiślanka w Żorach została wybrana przez grupę LPP, jako obiekt posiadający duży potencjał handlowy. Polski producent odzieży znany jest bowiem z tego, że przywiązuje szczególną wagę do wyboru lokalizacji dla swoich sklepów i stawia przede wszystkim na obiekty o silnej pozycji modowej i dużej atrakcyjności dla konsumentów. Po podpisaniu umów najmu na salony Reserved i House w Galerii Wiślanka, przyszedł czas na trzeci – Mohito. Nowy sklep o powierzchni 450 mkw będzie jedynym salonem tej marki w mieście – podsumowuje Ewa Ściubidło.

Wśród najemców poza wspomnianymi markami z grupy LPP znajdują się m.in. także: CCC, popularny operator spożywczy Lidl, Rossmann, Orsay, Empik, Smyk, RTV Euro AGD, home &you, Pepco, 4F, Quiosque, Triumph i inne znane sieci.