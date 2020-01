Oferta nakręca ruch. Gemini Park Tychy ze wzrostem

Gemini Park Tychy umacnia swoją pozycję na Śląsku. Dowodem na to są wyniki, jakie galerii przyniósł 2019 rok, czyli pierwszy pełny rok jej działalności. Tylko od stycznia do grudnia ub. roku największe w Tychach centrum handlowe odwiedziło blisko 4,5 mln klientów.

Galeria praktycznie w każdym miesiącu, w którym mogła już porównać wyniki rok do roku, czyli od marca do grudnia, notowała wzrost liczby odwiedzających. Najwięcej klientów w porównaniu do tych samych okresów w 2018 roku przybyło jej w lipcu - o ponad 11% i w grudniu - prawie o 10%. W efekcie, Gemini Park, pomimo 15 niedziel niehandlowych, zanotował rok do roku średni wzrost liczby odwiedzających na poziomie ponad 7%.

- Gemini Park spotkał się z ciepłym przyjęciem na lokalnym rynku, w efekcie czego w nieco ponad rok galeria stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w regionie. Centrum zdobyło już grono lojalnych klientów, którzy odpowiadają nawet za 40% wszystkich wizyt. Galeria także umacnia się w sąsiadujących z Tychami miastach, zdobywając nowych klientów i stale poszerzając rynek - mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

Ten, jak pokazują zlecone Colliers badania dotyczące behawioralnej strefy zasięgu, obejmuje już blisko 300 tys. osób. Mimo tego, że Gemini Park to galeria stworzona z myślą o Tychach i powiecie tyskim, jej zasięg wykracza dziś daleko poza to miasto, umacniając pozycję obiektu w regionie. Wśród naszych klientów znajdziemy już mieszkańców m.in. Pszczyny, Mikołowa, Kobióru, Oświęcimia, Wyr, Goczałkowic Zdroju oraz Katowic, a zwłaszcza południowej część stolicy województwa - dodaje.

Jak podkreślają przedstawiciele centrum handlowego, wpływ na rosnącą liczbę klientów miało kilka kluczowych czynników. Jednym z najważniejszych była oferta. Gemini Park liczy sobie dziś blisko 130 sklepów, punktów usługowych i restauracji. Swoje sklepy mają tutaj tacy rynkowi giganci jak m.in. H&M, TK Maxxx, Douglas, Deichmann, CCC, Reserved, Mohito, New Yorker, Orsay czy Wittchen.

2019 rok przyniósł galerii rozwój oferty i aż 11 nowych otwarć, w tym m.in. sklepów Carry, Top Secret, Esotiq, Dealz, Konsimo, DlaSpania, Fine Wine, VIVE Profit, Kontigo, a także cukierni Wisienka na torcie i restauracji z kuchnią roślinną Mihiderka. Łącznie nowi najemcy wynajęli aż 4,5 tys. m kw. GLA. W sumie od debiutu galerii w marciu 2018 rok jej oferta urosła o dodatkowe 26 najemców. Już dziś ponad 50% tenant-mix zajmują marki modowe.

