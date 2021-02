Ogrody skusiły znaną markę modową

Dział Leasingu Retail CPI Property Group, prowadzi intensywne prace nad uatrakcyjnieniem oferty handlowo-rozrywkowej w posiadanych przez siebie obiektach wielkopowierzchniowych. Efektem prac jest podpisanie umowy najmu z popularną i lubianą wśród polskich konsumentów, skandynawską siecią KappAhl na otwarcie nowego sklepu, w należącym do portfolio grupy Centrum Handlowym „Ogrody” w Elblągu. Sklep zajmie powierzchnię 646 mkw., a jego otwarcie planowane jest na marzec.

Firma KappAhl, założona w 1953 roku w Göteborgu, jest jedną z czołowych sieci odzieżowych

w Europie Północnej, posiadającą około 380 sklepów stacjonarnych marki KappAhl i Newbie

w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Polsce i Wielkiej Brytanii oraz sklep internetowy. W KappAhl pracuje 4000 osób zatrudnionych w 400 miejscach w dziesięciu krajach. Na pytanie – kim jesteśmy, firma przedstawia się w następujący sposób: „Pochodzimy z różnych środowisk, jesteśmy w różnym wieku, mamy różne wykształcenie i styl ubierania się. Łączy nas wspólna wizja zapewniająca nam siłę do działania – chcemy zapewnić wielu ludziom dostęp do atrakcyjnej odzieży. Dążymy do tego, aby wszystko co robimy, było robione w sposób zrównoważony.”

- Popisanie umowy z tak popularną siecią, jaką jest KappAhl, utwierdza nas w przekonaniu, że mimo szybko rosnącej popularności usług typu e-commerce, dla wielu sieci i marek handel tradycyjny pozostanie wiodącym modelem sprzedażowym. Cieszymy się, że tak uznana marka zasili grono najemców „Ogrodów” – najnowocześniejszego centrum handlowego w regionie elbląskim – komentuje Milena Wasilewska Director of Retail Leasing w CPIPG Polska.

Centrum Handlowe „Ogrody” w Elblągu to największa i najnowocześniejsza galeria handlowa

w regionie. Na powierzchni 42 000 mkw. mieści się 114 starannie dobranych punktów handlowych i usługowych. W „Ogrodach” na klientów czekają sklepy ulubionych sieci i marek oraz zmodernizowany w 2019 r. food court, kino, klub fitness i hipermarket Carrefour.

- Centrum Handlowe „Ogrody” pozostaje najpopularniejszym miejscem zakupów i spędzania czasu wśród mieszkańców Elbląga i okolic. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom jak najbardziej atrakcyjny mix najemców, zarówno pod kątem oferty oraz półki cenowej. KappAhl to nie tylko najwyższej próby skandynawska jakość i design, ale również przystępność cenowa. Dlatego już nie możemy doczekać się otwarcia salonu, który z pewnością zyska uznanie naszych klientów – komentuje Beata Krawczyk, Asset Manager portfela retail w CPIPG Polska.