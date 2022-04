Ogromne pisanki ozdobą Galerii Północnej w Warszawie

Do 21 kwietnia w warszawskiej Galerii Północnej można zobaczyć 14 półtorametrowych pisanek. Prace wykonane zostały przez przedszkolaki w ramach dedykowanego konkursu. Dekoracje nie tylko stanowią ozdobę tematyczną galerii, ale także angażują klientów.

Jednocześnie klienci centrum mogą głosować na najładniejszą pisankę.

Placówki, które zwyciężą w konkursie w nagrodę otrzymają sprzęt multimedialny.

14 pisanek można oglądać od 1 do 21 kwietnia na parterze Galerii Północnej. Nawiązując do tradycji rodzinnego malowania wielkanocnych jajek, galeria postanowiła wprowadzić klientów w świąteczną atmosferę. Pisanki nie tylko stanowią sezonową dekorację, ale są także owocem wspólnej pracy twórczej przedszkolaków i zachętą do współdziałania dla mieszkańców okolic Galerii Północnej.

Klienci zdecydują, która pisanka jest najbardziej efektowna

Elementem prezentacji jest także konkurs na najładniejszą pisankę. Trzy placówki, których podopieczni przygotowali najbardziej efektowne zdaniem klientów pisanki, otrzymają sprzęt multimedialny.

Głosowanie na wybraną pisankę połączone zostało z mechanizmem akcji prosprzedażowej. Klienci robiąc zakupy za określoną kwotę, odbiorą kupon upoważniający do głosowania.

Jak wskazują przedstawiciele centrum, akcja włączyła do współpracy okoliczne przedszkola i tym samym zacieśnia relacje w ramach miejscowej społeczności. Klienci Północnej mają szansę wspomóc bliskie im miejsca w zdobyciu sprzętu, który posłuży dzieciom do nauki i zabawy. Galeria Północna zyskała również przepiękną dekorację, która zachwyca osoby odwiedzające obiekt.