Okładka dla pupila lub asysta zakupowa eksperta - to kolejne formy wsparcia sieci Biedronka, sponsora głównego 31. Finału WOŚP, z których cała kwota zostanie przekazana na walkę z sepsą.

Coroczne, internetowe aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są nieodłącznym elementem każdego Finału.

Biedronka właśnie uruchomiła dwie aukcje, których założeniem jest zaproponowanie klientom czegoś charakterystycznego tylko dla tej sieci.

Na licytację trafiła profesjonalna sesja zdjęciowa dla psa lub kota zakończona publikacją zdjęcia na okładce kwartalnika "Pupilowe Sprawy".

A także zakupy z ekspertem Biedronki i voucherem o wartości 300 zł.

Profesjonalna sesja zdjęciowa psa lub kota, którego opiekun wygra aukcję, odbędzie się w obecności behawiorysty w studiu fotograficznym w Poznaniu, a termin jej realizacji zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą licytacji. Dzięki niej pupil trafi na okładkę kwartalnika "Pupilowe Sprawy" - magazynu wydawanego przez sieć Biedronka i dostępnego w każdym z 3395 sklepów w całej Polsce. Pakiet obejmuje również wywiad z opiekunem zwierzaka, który będzie miał szansę opowiedzieć, na czym polega wyjątkowość jego przyjaciela.

Kolejna aukcja, którą sieć wystawiła na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to profesjonalna asysta zakupowa doradców żywieniowych oraz pozaspożywczych (non-food) z Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej sieci Biedronka wraz z voucherem na zakupy o wartości 300 zł do zrealizowania do końca marca 2023 r. w dowolnym sklepie Biedronka na terenie całego kraju. Dzięki obecności eksperta zwycięzca aukcji będzie mógł się przekonać, jak powstają produkty marki własnej, dowiedzieć się, jak czytać etykiety produktów i w jaki sposób komponować koszyk, by wpisywał się on w zasady zdrowego stylu życia - w trosce o zdrowie i środowisko.

Wszystkim, dla których nie bez znaczenia jest zdrowy styl życia i kwestie środowiskowe, oferujemy zakupy w asyście doradców żywieniowych oraz pozaspożywczych, którzy pokażą, jak dokonywać bardziej świadomych wyborów przy półce sklepowej, a do tego voucher na zakupy w wysokości 300 zł. Pomysł jest wspólną inicjatywą 3 menedżerek z Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej sieci Biedronka. Nie możemy się już doczekać, aby spotkać się ze zwycięzcą aukcji i pomóc mu w wyborze naszych najlepszych produktów - mówi Katarzyna Zgieb, jedna z pomysłodawczyń aukcji, starsza menedżerka ds. żywienia i rozwoju jakości w sieci Biedronka.





Klienci Biedronki mogą wspierać cel tegorocznego finału WOŚP na kilka sposobów. W ofercie sieci pojawiła się najnowsza kolekcja słynnych już biedronkowych, zimowych czapek z emblematem Biedronki i czerwonym serduszkiem, z których całkowity przychód ze sprzedaży, z wyłączeniem należnego podatku VAT, zostanie przekazany na wsparcie 31. Finału. Mogą także wspierać WOŚP podczas transakcji w kasach samoobsługowych oraz liniowych lub wrzucać datki do zaprojektowanych specjalnie dla Biedronki puszek WOŚP, znajdujących się przy kasach. W sklepach sieci można również nabyć produkty przygotowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z charakterystycznymi orkiestrowymi grafikami, wyeksponowane na specjalnych standach.

Rok temu 30. Finał WOŚP Biedronka i jej klienci wsparli kwotą 7,43 mln złotych, z czego większość – ponad 4,65 mln zł – pochodziło właśnie ze sprzedaży biedronkowych czapek, które w ciągu 3 tygodni nabyło niemal pół miliona Polaków.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl