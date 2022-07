Okrąglak z nową firmą 

Do poznańskiego biurowca wprowadza się nowy najemca.

Adecco jest nowym najemcą Okrąglaka

Do grona najemców budynku biurowego Okrąglak w Poznaniu dołączy agencja doradztwa personalnego Adecco.

Firma zajmie blisko 350 mkw. na drugim piętrze.

Adecco to jedna z największych agencji doradztwa personalnego i zatrudnienia na świecie. Firma dostarcza rozwiązania z zakresu HR, oferując klientom wsparcie w zatrudnieniu pracowników stałych i tymczasowych. W Polsce firma działa od ponad 20 lat, a jej sieć placówek obejmuje kilkadziesiąt lokalizacji na terenie całego kraju.

- Wielkopolska i Poznań to dla nas jeden z kluczowych rynków w Polsce. To niezwykle atrakcyjne miasto dla przedsiębiorców. Poszukując nowej siedziby dla naszego oddziału istotne było, by biuro miało nowoczesny charakter i było przyjazne dla naszych klientów i kandydatów. Taką właśnie przestrzeń znaleźliśmy w budynku Okrąglak, który jest jednym z architektonicznych symboli i biznesowych wizytówek miasta – mówi Wojciech Januszkiewicz, kierownik biura Adecco w Poznaniu.

- Cieszymy się bardzo, że tak znana firma, jaką jest Adecco dołącza do grona najemców Okrąglaka. Poznań to dynamicznie rozwijający się ośrodek biznesow. Najemcy szukają tu nowoczesnych i funkcjonalnych biur z charakterem. Takie właśnie powierzchnie oferuje Okrąglak – mówi Mateusz Jakubowicz, konsultant w dziale powierzchni biurowych, Savills Poznań. W transakcji najmu właściciela obiektu reprezentowała firma Savills.

Okrąglak położony jest w ścisłym centrum Poznania, przy ul. Mielżyńskiego 14, w bliskim sąsiedztwie placu Wolności, ulicy Święty Marcin, czy Starego Rynku. Budynek stanowi perłę polskiego modernizmu i znajduje się wraz z sąsiadującym z nim Kwadraciakiem pod opieką konserwatora zabytków. Właścicielem nieruchomości są firmy Benson Elliot i Sharow Capital. Savills pełni rolę agenta wyłącznego, odpowiedzialnego za wynajem powierzchni biurowych w Okrąglaku. Obecnie w budynku dostępne są jeszcze wolne powierzchnie na wynajem.