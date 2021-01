Olga Semeniuk o odmrażaniu gospodarki: W pierwszej kolejności ruszą sklepy wielkopowierzchniowe

Od końca grudnia zamknięte pozostają hotele, galerie handlowe, stoki, restauracje, siłownie i kluby fitness.



- Za wcześnie, bym deklarowała teraz, które konkretnie branże będą otwarte. Zdajemy sobie sprawę, że ta pomoc finansowa kierowana jest do tych gałęzi, które są zamknięte - dodaje wiceminister.

Premier Mateusz Morawiecki w pierwszej połowie tego tygodnia ogłosi decyzję o procesie luzowania dotychczasowych obostrzeń zamykających częściowo naszą gospodarkę.

Ale zapytana o to, co poza sklepami zostanie otwarte i czy jest szansa, by dać zielone światło narciarskim biznesom, nie odpowiada wprost.

Bunt w mikroskali

Wiceminister resortu gospodarczego odniosła się też w rozmowie do buntu przedsiębiorców i do tego, że przybiera on coraz bardziej zorganizowaną formę.

Z danych Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wynika, że po 18 stycznia swoje biznesy otworzyło 20 tys. przedsiębiorców gastronomicznych wykluczonych i pominiętych w tarczach pomocowych.

- Biorąc ogólną liczbę restauracji pod uwagę i to, że każda restauracja może funkcjonować na wynos, informacje, które przedstawia to zrzeszenie, są dość dziwne. Dziwne, bo nasze estymacje mówią o tak naprawdę 70-80 lokalach gastronomicznych, które postanowiły się otworzyć – uważa Olga Semeniuk.

Wiceminister twierdzi, że - pomimo zapowiedzi pozwów ze strony branży hotelarskiej czy buntu właścicieli wyciągów, którzy chcą się otwierać wbrew zakazom oraz informacji o otwieranych w Polsce dużych sklepach z elektroniką - „nie wydaje się, że cokolwiek poszło nie tak w relacji rząd-biznes”.

- Po drugiej stronie mamy przedsiębiorców, którzy działają zgodnie z rozporządzeniem i którzy wykorzystują środki z budżetu państwa czy narzędzia zawarte w tarczy finansowej i branżowej. Mamy również przedsiębiorców, którzy deklarują, że nie utożsamiają się z przedsiębiorcami, którzy jednostkowo i wyrywkowo chcą to prawo łamać... Wydaje się więc, że zagrało wszystko. Bywa jednak tak, że są ludzie, którzy mają odrębne zdanie - uważa wiceminister.

