W poniedziałek 16 stycznia gastronomiczna oferta Atrium Promenada poszerzyła się o przedstawiciela największej sieci restauracji typu fast casual dining – Olimp.

Strefa food court „Republika Smaku” w Atrium Promenada oferuje szeroki wybór restauracji.

Można z nich skorzystać w przerwie między zakupami, by odpocząć i naładować baterie na dalsze atrakcje.

Restaurację Olimp można znaleźć w strefie food court „Republika Smaku” na pierwszym piętrze Atrium Promenada.

Olimp to sieć restauracji samoobsługowych należących do grupy Gastromall, posiadająca swoje lokale w całej Polsce – przede wszystkim w galeriach handlowych i biurowcach. Oferuje różnorodne, stale zmieniające się dania kuchni europejskiej urozmaicone kulinarnymi akcentami z całego świata. Olimp zatrudnia doświadczonych kucharzy, którzy na bieżąco przygotowują wszystkie potrawy. Dzięki systemowi samoobsługi to klient decyduje o wielkości porcji i ma kontrolę nad wysokością rachunku. W ramach programu lojalnościowego w postaci Karty Klienta każdy może uzyskać atrakcyjne rabaty, a dodatkowo na specjalne zniżki mogą liczyć studenci i seniorzy.

Olymp w Atrium Promenada.



Wśród dotychczasowych najemców gastronomicznych Promenady znajdują się znane wszystkim marki fast food, takie jak KFC, McDonald’s, North Fish i Subway, a także serwujące kuchnię azjatycką Tigon, Thai Wok i Sakana Sushi Bar. Dla wielbicieli pizzy dostępne są Pizza Hut i Pizza Hut Express, a jako alternatywy także Mleczarnia czy Arianos Doner Kebab.

Mamy świadomość, jak ważną rolę odgrywa zróżnicowana oferta gastronomiczna w galerii handlowej. Pomiędzy zakupami i innymi aktywnościami dostępnymi w Atrium Promenada, w Republice Smaku można zjeść, napić się i odpocząć w komfortowych warunkach. Otwarta po gruntownej przebudowie strefa food court została tak zaprojektowana, by łączyć styl retro z nowoczesnością, a kącik zabaw i odpowiednio przystosowane meble ułatwiają korzystanie z niej osobom z dziećmi. Dbamy o to, by klienci mieli do dyspozycji szeroki wybór restauracji w jednym miejscu i mogli w każdej chwili z nich skorzystać. Popularność lokali serwujących jedzenie na wagę cieszy się dużą popularnością na polskim rynku, a marka Olimp zdobyła zaufanie konsumentów. Cieszymy się więc, że stanie się częścią naszej Republiki Smaku. – mówi Sylwia Ochnio, menedżerka CH Promenada.

