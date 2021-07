Olimp najemcą food courtu Nowych Bielaw

Centrum handlowe Nowe Bielawy rozwija swoją ofertę.

W obiekcie właśnie zadebiutowała należąca do Gastromall Group restauracja sieci Olimp.

Oprócz niej w strefie gastronomicznej znaleźć można także lokale KFC i Saj-Gon oraz Cukiernię Sowa.

- Wejście tak dużego, doskonale rozpoznawalnego na rynku gracza, od lat obecnego w ekosystemie centrów handlowych, umacnia naszą ofertę kulinarną, a także dywersyfikuje ją, zarówno pod względem menu, dostępu do oferty tzw. kuchni świata, jak również formatu gastronomicznego – mówi Karolina Nitowska, Leasing Manager w Newbridge Poland.

- W efekcie otwarcia nasi klienci zyskują nie tylko większy wybór dań, ale także konceptów restauracyjnych, z których mogą korzystać odwiedzając naszą strefę food court. Pozwoli nam to zaspokoić różne preferencje kulinarne – dodaje.

Nowa restauracja pojawia się w Nowych Bielawach mimo wyzwań, z jakimi mierzy się w dobie pandemii ten segment gastronomiczny. Jest to też pierwsze nowe otwarcie po zniesieniu 4. lockdownu. - Rynek restauracji i kawiarni jest jednym z tych, który został najmocniej dotknięty pandemią. Na szczęście dziś, miesiąc po zniesieniu ograniczeń sprzedaży w tej branży, segment odbudowuje się. Wracają także plany otwarć w atrakcyjnych biznesowo lokalizacjach – mówi Karolina Nitowska.

- Cieszy to, że w tym gronie znalazły się też Nowe Bielawy. To pokazuje jak duże zaufanie ma najemca do naszego obiektu i jak duży dostrzega w nim potencjał dla swojego rozwoju na lokalnym, toruńskim rynku – dodaje.

Potwierdzają to również przedstawiciele Gastromall Group. – Otwarcie nowej restauracji po trudnym pandemicznym roku jest dla nas krokiem w kierunku normalności. Toruń zawsze był dla nas ciekawą lokalizacją, szczególnie, że od kilku lat w mieście działa restauracja pod naszą marką. Nowe Bielawy to atrakcyjne, dobrze skomunikowane centrum handlowe z ciekawą, różnorodną ofertą popularnych i lubianych marek – mówi Izabela Domaradzka, dyrektor marketingu Gastromall Group.