Olimp postawił na Libero Katowice

Libero Katowice poszerza ofertę gastronomiczną. Do grona najemców dołączyła restauracja Olimp.

Libero Katowice sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę kulinarną.

W drugiej połowie sierpnia w galerii uruchomiona została popularna restauracja Olimp.

Restauracja liczy 226 mkw.

Nowy lokal zaaranżowany został według nowej koncepcji wizualnej tej sieci restauracji - z kompleksowo wyposażoną kuchnią, w której pełnowartościowe dania kuchni europejskiej przygotowywane są na miejscu i wyeksponowane w atrakcyjnej formie szwedzkiego stołu. Restauracja zlokalizowana jest na poziomie +2 w komfortowej strefie food court Libero połączonej ze strefą rozrywki, relaksu i kinem.

- Coraz bogatsze portfolio kulinarne Libero pozwala oferować naszym klientom nie tylko różnorodny wybór dań i przekąsek, ale także zapewnia dostęp do ciekawych konceptów restauracyjnych. Z satysfakcją rozpoczynamy współpracę z największą i najszybciej rozwijającą się siecią restauracji fast casual dining w Polsce, jaką jest marką Olimp. To kolejna, znana marka gastronomiczna, która dołączyła do Libero w ostatnim czasie. Z początkiem wakacji otwarta została restauracja Zdrowa Krowa – mówi Michał Banasik, Senior Leasing Manager Echo Investment S.A.

Nowy lokal został zaprojektowany zgodnie z aktualną koncepcją aranżacyjną marki – wykorzystano naturalne drewno oraz zastosowano neutralne barwy zieleni, bieli i szarości. Komunikacja marketingowa jest zdigitalizowana i wyeksponowana na ekranach. Sieć restauracji Olimp oparta jest na systemie ujednoliconej ceny za 100 g jedzenia i samoobsługowej formie sprzedaży.

Piotr Niemiec, Prezes Zarządu spółki właściciela restauracji.

- Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona najemców Libero Katowice. Koncept naszej restauracji idealnie wpisuje się w rodzinną i przyjazną formułę tego miejsca, w którym każda osoba znajdzie coś smacznego do jedzenia. Oferta restauracji Olimp to odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy odwiedzają Libero nie tylko aby zrobić zakupy, ale również zjeść dobre jedzenie, przygotowywane na miejscu z najwyższej jakości składników – mówi Piotr Niemiec, prezes zarządu spółki właściciela restauracji.

