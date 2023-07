OLYMP przez trzy lata będzie dbał o wyposażenie od 3 do 7 klubów Xtreme Fitness rocznie. Długofalowa współpraca może zapewnić ekspansję na terenie Polski.

OLYMP rozpoczyna długofalową współpracę z Xtreme Fitness, który zapowiada intensywną ekspansję na terenie naszego kraju.

OLYMP i Xtreme Fitness podpisały kontrakt, w ramach którego OLYMP będzie odpowiadał za kompleksowe wyposażenie klubów tej sieci.

Umowa została zawarta na 3 lata i przewiduje realizację od 3 do 7 klubów rocznie.

Firma szacuje wpływy z tego tytułu na ok 2-5 mln zł rocznie.

Umowa z OLYMP obejmuje wyposażenie od 3 do 7 klubów rocznie – wraz z pełnym serwisem – jednak przez wzgląd na duże potrzeby sprzętowe Xtreme Fitness może ona zostać rozszerzona. OLYMP ma za sobą udane, testowe wdrożenie w nowym klubie Xtreme Fitness w Opolu.

Od wejścia na giełdę podpisaliśmy kilka znaczących kontraktów, ale tak jak zapowiadaliśmy, nie zamierzamy na tym poprzestać. Trwające od początku roku negocjacje zaowocowały umową, która spowoduje skokowy wzrost skali naszego biznesu. Xtreme Fitness to bardzo ważny gracz na rynku fitness, który już niedługo ma szansę stać się jego liderem – komentuje Sylwia Czepiżak, prezes zarządu OLYMP

Xtreme Fitness działa na rynku od 2012 roku. Obecnie posiada ponad 50 klubów fitness na terenie całego kraju. Firma zapowiada dynamiczny rozwój – do 2027 r. planuje zwiększyć sieć do 227 lokalizacji na terenie Polski oznacza to, że w tym czasie są planowane otwarcia co najmniej 40 klubów rocznie.

Do realizacji kontraktów na tak dużą skalę, przygotowywaliśmy się już od dawna. Aby zapewnić moce produkcyjne już znacząco zwiększyliśmy zatrudnienie, jesteśmy przygotowani na kolejne przyjęcia nowych osób, a także na wprowadzenie pracy zmianowej – dodaje Hubert Sommerrey – wspólnik Sommerrey&Partners Kancelaria Radców Prawnych sp.k.; główny akcjonariusz i pełnomocnik zarządu OLYMP.

W realizacji założeń kontraktu OLYMP będzie współpracować z Ekspertfitness, który dostarczy komplet akcesoriów marki Tiguar. Umowa o szerokiej współpracy i wspólnych działaniach z tym dostawcą była przez spółkę komunikowana i jest już realizowana.

W 2022 roku spółka OLYMP osiągnęła 2,8 mln zł przychodów względem 2,1 mln zł rok wcześniej. W I kwartale br. spółka wypracowała 1,6 mln zł przychodów.

Według raportu przygotowanego przez Aliied Market Research z 2019 r., wartość rynku sprzętu fitness w 2027 r. wyniesie 15,2 mld USD, co oznacza wzrost o 28 proc. w porównaniu z 2020 rokiem, kiedy wartość ta wyniosła 11,9 mld USD.

