Notowany na NewConnect dostawca kompleksowych rozwiązań dla branży fitness, specjalizujący się w produkcji sprzętu treningowego OLYMP podpisał umowę z właścicielem sieci kubów fitness UP.

UP to sieć klubów fitness, która swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Obecnie firma zarządza 7 klubami.

Szacowana wartość kontraktu to 6,3 mln zł.

UP planuje otwarcia nowych placówek, za których kompleksowe wyposażenie będzie dopowiadać OLYMP.

Już niedługo nasze portfolio poszerzy się o kolejne realizacje – tym razem dla sieci klubów UP. Bardzo cieszymy się, że również ta sieć zaufała marce OLYMP i chce wyposażać nowopowstające obiekty w oferowany przez nas sprzęt. To już kolejna umowa strategiczna z siecią fitness i druga podpisana w 2023 r. – komentuje Sylwia Czepiżak, prezes zarządu OLYMP.

OLYMP wyposaża w sprzęt kluby sieci Benefit Systems oraz Medicover – spółka planuje kolejne realizacje dla tych strategicznych partnerów. Na początku lutego OLYMP podpisał kontrakt Best GYM – siecią klubów, która koncentruje się na otwieraniu siłowni w mniejszych miastach. Firma będzie dostarczać sprzęt sportowy do nowopowstających lokalizacji. Szacowana wartość kontraktu to 3 mln zł.

Marka OLYMP jest obecna na rynku od 50 lat. Spółka koncentruje się na produkcji oraz dystrybucji sprzętu fitness i kładzie duży nacisk na tworzenie produktów odpowiadających precyzyjnie określonym grupom klientów. W ofercie posiada dwie linie produktów własnych: OLYMP Classic i OLYMP New Generation, oraz dystrybuowany sprzęt treningowy od najlepszych światowych marek.

Według raportu przygotowanego przez Aliied Market Research z 2019 r., wartość rynku sprzętu fitness w 2027 r. wyniesie 15,2 mld USD, co oznacza wzrost o 28 proc. w porównaniu z 2020 rokiem, kiedy wartość ta wyniosła 11,9 mld USD.

