Prowadzimy szerokie działania z zakresu omnichannel. Klienci są coraz młodsi i cyfrowi, dlatego centrów Designer Outlet nie może brakować w digitalu - mówi Agnieszka Kuś, Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.

Czy idea tzw. connected stores, łączących zalety sklepu tradycyjnego z możliwościami, jakie daje handel w kanałach cyfrowych sprawdza się w outletach? W jaki sposób?

Agnieszka Kuś: Rzeczywiście, w branży daje się zauważyć zwrot w kierunku e-commerce, jednak nadal nie jest to trend wiodący, a klienci chętnie spędzają czas w sklepach stacjonarnych.

W handlu outletowym prawie wcale nie zauważamy znaczącego wpływu handlu internetowego na decyzje zakupowe naszych klientów. Ten segment wydaje się być odporny na to zjawisko. Być może wynika to z faktu, że oferta dostępna w salonach outletowych nie jest kierowana do sprzedaży online. My jako outlet posiadamy produkty z różnych linii czy kolekcji, m.in. z poprzednich sezonów, samplowe czy specjalne i nie porównujemy się z online. Jeśli klienta kuszą stale obniżone ceny oraz świetna jakość ofert w salonach naszych najemców, nie będzie poszukiwał ich w sprzedaży internetowej. Przyjedzie do nas i będzie to czas zaplanowany na jego własne przyjemności.

To sytuacja zupełnie odwrotna do salonów regularnych, które dzielą te same kolekcje z e-sklepami i są dostępne w każdym czasie i miejscu.

Oczywiście nie oznacza to, że nie korzystamy z dobrodziejstw, jakie niesie cyfryzacja. Mimo że nasza oferta nie konkuruje z tą dostępną online, prowadzimy szerokie działania z zakresu omnichannel. Wynika to m.in. ze zmieniającego się przekroju klientów, którzy są coraz młodsi - cyfrowi i stają się bardzo ważnym elementem rynku. Dlatego centrów Designer Outlet nie może brakować w digitalu. Działamy wielotorowo: wysyłamy newslettery, prowadzimy kampanie w przeglądarkach internetowych, mamy mocno zaangażowane social media własne, współpracujemy z wiarygodnymi influencerami.

Jak zadbać o wielokanałowość w obiektach i lokalach outletowych?

We wszystkich centrach Designer Outlet zauważamy, że pomimo digitalizacji, klienci chcą robić zakupy na miejscu i chętnie wracają do naszych sklepów stacjonarnych. Chcą dotknąć produktu, chcą go przymierzyć, posłuchać porady eksperta, który jest zatrudniony w sklepie. To element doświadczenia zakupowego, które w klientach jest silnie zakorzenione i stale zyskuje na znaczeniu. Ale zdajemy sobie też sprawę z faktu, że najłatwiej jest dotrzeć do konsumenta i zainteresować go ofertą właśnie poprzez kanały cyfrowe, które ma zawsze pod ręką, we własnym smartfonie.

Designer Outlet Warszawa, mat.pras.

Wiemy, że klienci bardzo często najpierw sprawdzają w online, co ciekawego oferuje dana marka czy salon, zachęceni w ten sposób przychodzą na zakupy. W centrach Designer Outlet postawiliśmy na intensywne współprace z influencerami, którzy cyklicznie komponują stylizacje złożone z oferty naszych najemców. Publikowane zarówno na profilach każdego z nich, jak i na kanałach centrów, opatrzone są opisem marki oraz ceną. Dzięki temu klient otrzymuje inspirację, ale i dokładne informacje na temat danego przedmiotu.

Według ekspertów, w przyszłości największy sukces osiągną sklepy, które będzie można określić mianem „placu zabaw dla zmysłów”. Będą one potrafiły zaspokoić wszystkie potrzeby klientów. Zgadzacie się Państwo z tym stwierdzeniem? A jeśli tak, to jak mogłaby ona sprawdzać się w outletach?

Klienci bardzo cenią sobie pozytywne pobudzanie zmysłów podczas zakupów. Obecnie centra robią dużo więcej niż poprzestanie na aromamarketingu, czy odpowiednim doborze muzyki płynącej z głośników. Dziś doświadczenie zakupowe zaczyna się jeszcze przed przekroczeniem progu galerii. To często dobrze wypozycjonowana, responsywna i stale aktualizowana strona internetowa, media społecznościowe, programy lojalnościowe, których celem jest zachęcenie klientów do odwiedzin i zakupów. Pomocne są oczywiście kampanie digitalowe, w tym dobrze poprowadzony remarketing.

Kiedy klient już odwiedzi centrum, musi czuć się w nim komfortowo, przyjaźnie i mieć poczucie, że wszystko ma na „wyciągnięcie ręki”. Dlatego ważna jest architektura i wystrój wnętrza, ciekawa oferta kulinarna, czy pomysłowo zaplanowane strefy relaksu.

Należy przy tym podkreślić fakt, że choć centra outletowe rządzą się nieco innymi prawami – klient odwiedza je z zamiarem zakupowym, nie dla „zabicia czasu” – także tu stawiamy na emocje, dobre wrażenia i staramy się pobudzać zmysły naszych gości.

Podobnie projektujemy nasze aktywności prosprzedażowe, które przenieśliśmy do świata cyfrowego. Klienci przy okazji zakupów samodzielnie mogą korzystać z bonusów, dodatkowych zniżek czy prezentów, wybierając je we własnym telefonie, w dogodnym czasie.

Bardzo ważną rolę w projektowaniu tych doświadczeń i aktywności odgrywa praca na Big Data. To potężne narzędzie w rękach trade i marketingu pozwalające zdobywać wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach klienta.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl