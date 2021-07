Online wymusił na sklepach stacjonarnych obniżki cen niektórych produktów, a to dalej wywołało presję na czynsze w obiektach handlowych, choć nie tylko z tego powodu.

Galerie handlowe, które będą chciały utrzymać się na rynku, będą musiały przejść upgrade.

Online będzie istniał obok offline’u. Ludzie lubią stacjonarne zakupy. Oba kanały sprzedaży może pogodzić umiejętnie wprowadzona, zarówno po stronie najemców, jak i centrów, strategia omnichannelowa. Poza tym wielką moc ma funkcja click&collect.

Czy eksplozja online'u zmobilizowała offline do odświeżenia, unowocześnienia lub nawet zmiany oferty?

Michał Małecki, Head of Leasing CREAM Property Advisors: Dostrzegam takie ruchy. Trzeba pamiętać, że kanał internetowy pokazał, jak ważna dla klientów jest wygoda zakupów, ale też kryterium ceny. Na początku online’owego szału zdarzało się, że ten sam produkt miał różne ceny: jedną dla sklepu internetowego, drugą dla stacjonarnego. Szybko się okazało, że to błędna polityka, bo obroty spadały. Okazało się, że cena musi być dopasowana do aktualnego otoczenia rynkowego, bo klient jest sprytny – ma rozeznanie, porównuje ceny. Online wymusił więc na sklepach stacjonarnych obniżki cen niektórych produktów, a to dalej wywołało presję na czynsze w obiektach handlowych, choć nie tylko z tego powodu. Dyskonty bardzo zgrabnie wpisały się w ten trend i dzisiaj mamy do czynienia z ich wysypem nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie.

Skutki pandemii na rynku handlowym - jak zmienić je w realną wartość?



W dodatku nie zamierzają uruchamiać sklepów internetowych.

Bo się zazwyczaj nie opłaca. To jest handel tani i szybki. Sklepy są blisko klienta, więc może on często robić w nich szybkie, impulsywne zakupy. Dyskonty powstają jak grzyby po deszczu, bo trafiają z ofertą i ceną idealnie w potrzeby klientów. Ostatnio coraz częściej pojawiają się w retail parkach.

