Orientarium czeka na gastronomię

Orientarium to nowoczesny pawilon hodowlano-wystawienniczy. Obiekt został podzielony na dwie części – strefę wejściowo-konferencyjną oraz strefę ekspozycyjną. Ważną częścią inwestycji jest również strefa gastronomiczna.

- Po odwiedzeniu wszystkich nowoczesnych pawilonów, zwiedzający na pewno będą mieli ochotę usiąść, odpocząć i zjeść coś smacznego. W tym miesiącu ruszy konkurs na najem powierzchni gastronomicznych. Zachęcamy wszystkich restauratorów do udziału w przetargu. Wybór jest spory. Po pierwsze, w Orientarium będzie działać duża restauracja o powierzchni prawie siedmiuset metrów kwadratowych. Chcemy, by to była restauracja nastawiona na przygotowywanie i wydawanie posiłków w systemie miniobsługowym, z możliwością samodzielnego komponowania dań. Chodzi o to, by obsłużyć jak największą liczbę gości, oczywiście z zachowaniem najwyższej jakości. Po drugie, w Orientarium powstaje zewnętrzna strefa gastronomiczna. Mamy tutaj kilkanaście małych lokali. Konkurs na ich najem również ruszy w maju. Przed lokalami mamy strefę food court, gdzie wygodnie będzie można usiąść, odpocząć i zjeść posiłek. W tej strefie pojawi się również mini zoo i plac zabaw dla dzieci. Rodzice będą mogli wygodnie zjeść, a dzieci w tym czasie mogą się pobawić – podkreśla prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.

Duża restauracja ma powierzchnię 680 metrów kwadratowych. Na zewnątrz znajduje się 16 lokali o powierzchni od 30 do 60 metrów kwadratowych. W pierwszej kolejności ruszy konkurs na restaurację główną, niedługo potem wystartuje przetarg na wynajem mniejszych lokali. Najemcy będą mieli 30 dni na składanie ofert.

– Zależy nam na tym, by oferta gastronomiczna była zróżnicowana, tak by każdy znalazł coś dla siebie. Przy ocenie ofert weźmiemy pod uwagę między innymi stawkę miesięcznego czynszu za metr kwadratowy powierzchni lokalu oraz doświadczenie oferenta – informuje Arkadiusz Jaksa, prezes Zoo.