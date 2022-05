W Galerii Krakowskiej Orsay jeszcze działa. Kto chce zdążyć kupić strój galowy na koniec roku szkolnego, musi się pospieszyć. – Teraz jeszcze można kupić. Bliżej 24 czerwca może już być problem. Zamykamy. Konkretnej daty nie możemy podać – informuje obsługa sklepu odzieżowego. W Warszawie niektórzy też jeszcze walczą. – Działamy, działamy – słyszymy na Głębockiej. Ale nie wszystkie sklepy pracują, bo powoli Orsay się wygasza. – My będziemy pracować przynajmniej do połowy czerwca – słyszymy w Atrium Targówek.

Propozycje rozwiązania umów najmu za porozumieniem stron od spółki Ordipol wpłynęły do operatorów galerii handlowych.

Prawdopodobnie już po pierwszym lockdownie 2020 Ordipol miał świadomość, że spółka matka ma poważne problemy.

Orsay powoli wygasza sklepy na terenie Polski

Ostatnie światła w salonach Orsay zgasną na zawsze z końcem czerwca

W połowie maja do operatorów galerii w całej Polsce wpłynęły pisma od spółki Ordipol, przedstawiciela marki Orsay w Polsce. Portal PropertyNews ustalił, że dokumenty te to nie tyle wypowiedzenia umów najmu lokali, co propozycje rozwiązania umów za porozumieniem stron.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Argumentacją Ordipolu jest fakt, że

zbankrutowała spółka matka, a sklepy Orsay w Polsce nie mają już dostawcy towaru.

Nie mają ubrań swojej marki, dlatego się zamykają. – A jednak nasze umowy mają swoje zapisy. Porozumienie stron bez zachowania ustaleń zawartych w podpisanej umowie to nie jest przyjęta forma rozwiązania najmu – słyszymy w galeriach.

Rozliczenie majątku i wymiana najemcy

Zapewne niejeden dział prawny w niejednej polskiej galerii musi się nad tym pochylić, bo zapisy umowy między stronami są wiążące.

Ale na koniec dnia jest i taka prawda, że przedłużanie tej beznadziejnej sytuacji nie leży w niczyim interesie.

Negocjacyjny pat sprawi, że pusty, zamknięty lokal w tętniącej życiem powierzchni handlowej będzie straszył klientów i psuł reputację obiektu.

Sklepy Orsay w galeriach przy Auchan - tam, gdzie nie ma zbyt szerokiej oferty modowej, radziły sobie lepiej. Wynajmujący lokale wspominają Orsay w twardych słowach: – To nie był silny brand. Dobrze radził sobie tam, gdzie w galeriach jest Auchan i nie ma sinej stawki miks fashion. Tam, gdzie oferta fashion była rozbudowana, nie byli marką pierwszego wyboru – słyszymy u operatorów powierzchni w różnych galeriach.

Nie podnieśli się z Covida

W galeriach sądzą, że Orsay nie poradził sobie z pandemią. Po pierwszym lockdownie, kiedy najemcy szturmem rzucili się do renegocjowania umów, Orsay nie był tym zainteresowany. Operatorzy powierzchni sądzili wtedy, że to twardy gracz, nie chce żadnych rabatów na czynszu w zamian za przedłużanie okresu umów. Dziś, patrząc wstecz, są przekonani, że już po pierwszym lockdownie Orsay miał świadomość, że spółka ma poważne problemy.

W marcu wypłynęła informacja, że latem z Berlina znikną wszystkie sklepy Orsay. Już z końcem kwietnia można było zobaczyć, że Orsay zamykał wszystkie sklepy w Austrii.

Ordia Handels Ges.m.b.H, z siedzibą przy Mariahilferstrasse w Wiedniu, złożyła wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w sądzie gospodarczym w Wiedniu.

Firma ORSAY

powstała w 1975r, a podbój rynku zaczynała od otwarcia 35 sklepów i zatrudnienia 220 pracowników w Niemczech. Pierwszy salon ORSAY otwarto w Karlsruhe. W roku 1989 było już 100. salonów ORSAY. Rok 1996 przyniósł dynamiczny rozwój poza granicami Niemiec. Pierwszy zagraniczny sklep ORSAY został otwarty w Salzburgu, w Austrii. W 1996 roku powstają salony w Szwajcarii, a rok później firma wchodzi na rynek wschodnioeuropejski: pierwszy salon ORSAY otwiera drzwi dla polskich klientów. W 1998 ORSAY uruchomił swój sklep internetowy. Firma nadal rozwijała się w Europie Wschodniej, powstał pierwszy salon firmowy w Czechach. Od 2016 moda ORSAY jest dostępna w aplikacji mobilnej. Obecnie aplikacja funkcjonuje w Niemczech, Polsce, Austrii, na Węgrzech i w Czechach.

Ostatnią, pożegnalną linijkę tekstu "o firmie" życie napisze 30 czerwca 2022r.