Ostre cięcia w salonach fryzjerskich i kosmetycznych

Eksperci alarmują, że zwolnione osoby z branży beauty będą miały spore problemy ze znalezieniem nowej pracy.

Konsekwencją niewystarczającego wsparcia będzie lawina upadłości.

Badanie przeprowadzone na grupie blisko 900 przedsiębiorców działających w branży beauty pokazuje skalę wpływu pandemii koronawirusa na ten sektor.

24 proc. pracodawców zamierza w najbliższym czasie zwolnić cześć swoich pracowników. Ponad 48 proc. nie planuje tego robić, a nieco ponad 27 proc. nie podjęło jeszcze decyzji o ewentualnych zwolnieniach.

Michał Łenczynski, lider grupy wsparcia Beauty Razem podkreśla, że obecnie firmy prowadzone są w poczuciu skrajnej niepewności. Dodaje, że okres pomiędzy lockdownami nie był łatwy dla branży, a w najlepszych miesiącach obroty były niższe o 30 proc. od tych sprzed pandemii.

- Jeżeli dojdzie do przewidywanych redukcji kadr, to duża ilość zwolnionych osób będzie miała poważne problemy ze znalezieniem pracy przynajmniej do końca roku. Przecież cała branża przeżywa teraz stagnację – komentuje Krzysztof Zych, główny analityk UCE RESEARCH.

Wśród uczestników badania deklarujących redukcję zatrudnienia prawie 27 proc. (26,8) planuje zwolnić ponad 60 proc. kadr. W drugiej kolejności wskazują zakres do 10 proc. zespołu. Tak zapowiada 20,1 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu jest przedział 50-60 proc., który podaje 18,2 proc. przedsiębiorców.

