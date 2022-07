Ostrożnie z galeriami handlowymi - mówi Carte d’Or Cafe i testuje ulicę

Mocno ograniczyliśmy ekspansję w galeriach handlowych. Postawiliśmy sobie progi finansowe, których nie przekroczymy szukając nowych lokali, nawet jeśli będzie to bój o złotówkę. Ostatnią umowę podpisaliśmy na lokal przyuliczny w Swarzędzu. Jest pilotażem, który ma przetrzeć szlak dla lokalizacji poza centrami handlowymi - tłumaczy Artur Czoska, dyrektor ds. rozwoju Carte d’Or Cafe, członek zarządu Cd Cafe.

Sieć Carte d’Or Cafe ma obecnie 34 kawiarni. Do końca roku przybędą trzy nowe.

Kawiarnie Carte d’Or Cafe działają w Polsce od dziesięciu lat. W ciągu ostatnich czterech sieć skurczyła się o 15 lokali. Pandemia wymusiła optymalizację, więc firma „przewietrzyła” portfolio, likwidując słabsze placówki.

Czy Carte d’Or Cafe porzuci galerie handlowe, które były jej głównym kierunkiem rozwoju sieci?

Czy dzisiaj jest dobry czas na ekspansję sieci kawiarni?

Artur Czoska, dyrektor ds. rozwoju Carte d’Or Cafe, członek zarządu Cd Cafe Sp. z o.o. Sp. K.: Raczej na przeczekanie tego, co przyniosą nam najbliższe miesiące. Inflacja i podwyżki stóp procentowych nie sprzyjają dynamicznemu rozwojowi. Największym problemem jest to, że w tej sytuacji ekonomicznej właściwie nie jesteśmy w stanie zrobić dokładnych wyliczeń naszego biznesplanu, ponieważ ceny zmieniają się z tygodnia na tydzień. Nie mogę uczciwie powiedzieć przeszłemu franczyzobiorcy ile zarobi. Poza tym, nasz model biznesowy rozwoju sieci nie polega na tym, aby otwierać jak najwięcej kawiarni. Zamierzamy uruchamiać lokale, dzięki którym będzie ona stabilna i mocna. Nie chcemy, żeby franczyzobiorcy, którzy zainwestują swoje pieniądze, po pewnym czasie poczuli się oszukani, bo prognozy dotyczące zysków się nie sprawdziły.

Czy Carte d’Or Cafe rozwija się tylko w modelu franczyzowym?

Otwieramy też własne kawiarnie. Na 34 działające obecnie lokale, trzy należą do nas. Akurat jedną z nich przekazujemy właśnie jednemu z naszych franczyzobiorców, który fajnie się rozwija.

Czy przez pandemię wasza sieć się skurczyła?

Rzeczywiście mieliśmy więcej lokali. W ciągu czterech lat ubyło nam 15 punktów. Na tę redukcję wpłynęły jednak dwa czynniki. Jednym z nich były kończące się umowy najmu. W końcu jesteśmy już na rynku ponad dziesięć lat. W związku z sytuacją ekonomiczną nasi franczyzobiorcy zastanawiali się, czy przedłużać kontrakty. Nie ukrywam, że niektórym doradziłem, żeby tego nie robili. Z kolei sama pandemia wymusiła optymalizację, więc można powiedzieć, że przewietrzyliśmy portfolio, likwidując słabsze placówki.

Mówimy oczywiście o galeriach handlowych, prawda?

Tak. Wszyscy wiemy, że jako najemcy przez wiele lat byliśmy traktowani tak naprawdę przez pryzmat ich władzy nad nami, a nie partnerstwa. Oczywiście nie wszędzie tak jest, bo jednak są obiekty, z którymi się bardzo fajnie dogadujemy. Jednak nie ma co ukrywać, że w czasach rozkwitu centrów handlowych niektóre w ogóle nie chciały z nami rozmawiać. Podczas pandemii też nie było lepiej, a teraz - gdy mają problem z pustostanami - zaczynają się do nas sami odzywać. Tylko, że dzisiaj nawet dobrze wynegocjowany czynsz sam w sobie jest małym procentem w kosztach, które najemca musi pokryć. Bolesne są choćby koszty wspólne, bo przecież na przykład podwyżki prądu były ogromne.

Dlatego założyliście w swojej strategii, że nie będziecie podpisywać nowych umów najmu?

Tak, mocno ograniczyliśmy ekspansję. Postawiliśmy sobie progi finansowe, których nie przekroczymy szukając nowych lokali, nawet jeśli będzie to bój o złotówkę. Ostatnią umowę podpisaliśmy na lokal przyuliczny w Swarzędzu. Wiedzieliśmy, że tam nie będzie tak wysokich kosztów, jak w centrum handlowym. Ta kawiarnia jest naszym lokalem pilotażowym, który ma przetrzeć dla nas szlak dla lokalizacji poza galeriami. Z powodzeniem działa już ponad pół roku.

Czy to znaczy, że Carte d’Or Cafe porzuci galerie handlowe, które były jej głównym kierunkiem rozwoju sieci?

Carte d’Or będzie tak naprawdę wchodziła wszędzie tam, gdzie znajdzie partnera do dobrej współpracy. Jednak na pewno czasy dyktatury centrów handlowych się skończyły. Jeśli chcą się utrzymać i mieć kompletne portfolio najemców, to muszą w końcu zrozumieć, że jesteśmy partnerami. Nie może być tak, że najemca występuje w roli petenta w banku, który bierze kredyt i jest duszony nawet, gdy mu braknie na spłatę raty. Oczywiście nie wszędzie tak jest. Na przykład w pandemii udało nam się miło i sympatycznie dojść do porozumienia z niektórymi obiektami. Ale oczywiście były też takie, które używały argumentu „nie, bo nie”.

Czy retail parki, które tak ładnie się sprawdziły, a teraz rozwijają na potęgę, są dla was dobrym środowiskiem?

Wszystko zależy od obiektu - jeden drugiemu nierówny. Trzeba pamiętać, że jednak zimą klienci wolą się spotykać i robić zakupy w obiekcie bardziej reprezentacyjnym, więc tutaj galerie mają przewagę. Jednak w wielu retail parkach nasze kawiarnie działają z powodzeniem, więc dla nas nie jest to zły kierunek rozwoju.

Skoro pustostanów w galeriach przybywa, to znaczy, że jest w czym wybierać. Gdzie w najbliższym czasie pojawi się kolejna kawiarnia Carte d’Or?

To nie takie proste, bo jednak jeśli galeria ma sporo pustostanów, to należy się zastanowić dlaczego tak jest. Nie każda okazyjna propozycja jest tak naprawdę okazją. Trzeba ją ocenić z różnych perspektyw. W każdym razie sądzę, że do końca roku otworzymy trzy nowe kawiarnie.