Ostrzeszów będzie miał nowy park handlowy w pierwszej połowie 2023 roku

Media Expert, KiK, Sinsay oraz Lidl to najemcy, którzy podpisali już umowy najmu powierzchni w nowo realizowanym parku handlowym.

W sumie podpisane już umowy najmu dotyczą 70 proc. powierzchni handlowych, które na ostrzeszowski rynek dostarczy nowy park handlowy.

Park handlowy w Ostrzeszowie dostarczy około 6,4 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni handlowych.

To kolejny projekt w portfolio firmy Scallier, która w przypadku tej nieruchomości świadczy usługi na rzecz właściciela: opracowanie koncepcji wynajmu oraz komercjalizacji. Ostrzeszów to miasto leżące w województwie wielkopolskim, około 45 kilometrów na południe od Kalisza. Zamieszkuje je blisko 15 tys. osób.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Park handlowy w Ostrzeszowie to kolejny kompaktowy obiekt na mapie kraju, który powstaje w miejscu, gdzie brakuje nowoczesnych powierzchni komercyjnych. Małe i średnie miasta nierzadko stanowią ciągle białe plamy na polskiej mapie powierzchni handlowych w przeciwieństwie do wysoko nasyconych rynków dużych miejskich aglomeracji - mówi Bartosz Nowak, partner zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy w Polsce.

- Pandemia, rozwój e-commerce oraz rosnące koszty to jedne z najważniejszych czynników wpływających na popularyzację konceptów mniejszych handlowych nieruchomości. Parki to przede wszystkim obiekty lokalne, odpowiadające na potrzeby lokalnych mieszkańców. Są to też nieruchomości elastyczne, których powierzchnie mogą w prosty sposób zostać dopasowane do zmieniających się warunków rynkowych. Koszty budowy tych obiektów są znacząco niższe, co przekłada się na niższe koszty dla najemców w porównaniu do wielkomiejskich galerii handlowych, a ich położenie blisko miejsc zamieszkania klientów pozwala im zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zminimalizować ślad ekologiczny związany z dokonywaniem zakupów - wylicza Bartosz Nowak.

Bartosz Nowak, partner zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy w Polsce. Fot. mat. pras.

Park handlowy w Ostrzeszowie to kolejny obiekt, za komercjalizację którego odpowiada Scallier, firma z wyjątkową na polskim rynku specjalizacją: spółka jest ekspertem w zakresie budowy wartości mniejszych obiektów handlowych.

- W Polsce Scallier zajmuje się budową, zarządzaniem i wynajmem nieruchomości handlowych. Doradza także przy przygotowaniu konceptów oraz zajmuje się pozyskiwaniem lub sprzedażą projektów w imieniu inwestorów. W Rumunii z kolei firma działa jako inwestor i deweloper kompleksowo realizując projekty parków handlowych. Pracujemy także nad budową naszej obecności w innych europejskich krajach. Dostrzegamy duże zainteresowanie ze strony najemców rynkami krajów rozwijających się za czym podąża kapitał dostarczając niezbędnych środków do realizacji projektów nieruchomościowych. Wpływa to korzystnie zarówno na gospodarki takich krajów, obecną na ich terenie infrastrukturę, możliwości dla mieszkańców oraz rozwój samych najemców, których zwiększenie udziału w nasyconych rynkach dojrzałych gospodarek jest kosztowny i obarczony niemałym ryzykiem ze względu na ilość konkurencyjnych projektów” - podkreśla Bartosz Nowak. “W tym momencie trzeba zwrócić uwagę na małe polskie miasta, w których nierzadko brakuje nowoczesnych powierzchni. Wspólnie z naszymi klientami wypełniamy tę lukę” - podsumowuje Bartosz Nowak.