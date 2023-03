Rozbudowany zestaw najemców i bogata oferta handlowa uczyni z nowego obiektu silną lokalizację handlową w Ostrzeszowie, mieście, które zamieszkuje około 15 000 osób, przyciągającą także mieszkańców okolicznych miejscowości i na stałe wpisująca się w handlowy krajobraz tej części Polski, ponieważ nowy park handlowy to jeden z pierwszych nowoczesnych obiektów w regionie. Okoliczni mieszkańcy zaoszczędzą mnóstwo czasu mając do dyspozycji swoje ulubione marki zgromadzone w jednym miejscu i nie będą musieli pokonywać wielokilometrowych odległości, aby dotrzeć do sklepów z interesującą ich ofertą – mówi Anna Wojciechowska, Senior Leasing Manager w Scallier, odpowiedzialna za wynajem powierzchni w obiekcie.