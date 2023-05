Wiele marek uzyskało najlepsze wyniki w wewnętrznym konkursie oszczędzania energii elektrycznej, zorganizowanym przez METRO PROPERTIES, zarządcę sieci centrów M1 w Polsce.

Big Star, CCC , Deichmann, Empik, Homla, Mc Donald’s, T-Mobile i Triumph oraz Auchan, Media Markt i OBI - to marki, które uzyskały najlepsze wyniki w konkursie oszczędzania energii elektrycznej.

To efekt konsekwentnych działań, których celem było ograniczenie zużycia prądu w każdym ze sklepów.

W całej sieci centrów M1 najemcy zaoszczędzili w pół roku blisko 3 mln kWh prądu, co odpowiada średniemu rocznemu zużyciu przez 1500 gospodarstw domowych.

Konkurs trwał sześć miesięcy – od października 2022 do marca tego roku. Każdy z najemców otrzymał specjalny katalog zaleceń, które w efekcie miały przynieść oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu danego sklepu. To m.in. do zmniejszenie oświetlenia w sklepach, zredukowanie działania klimatyzacji, wyłączenie urządzeń elektrycznych w nocy i dbanie o usunięcie z gniazdek wszystkich sprzętów, które nie wymagają dalszego zasilania. Wielu najemców zdecydowało się również na unowocześnienie szeregu urządzeń i źródeł światła.

Przewidziane działania nie miały w żaden sposób wpływać na standard funkcjonowania, jakość obsługi czy bezpieczeństwo klientów i pracowników. Chodziło nam o to, by wdrożyć proste i zarazem skuteczne rozwiązania, które stosujemy chociażby we własnych domach, chcąc ograniczyć bieżące rachunki eksploatacyjne. Efekt tych rozwiązań pokazał jasno, że jak najbardziej było warto, bo najmniejsza nawet aktywność przynosi znaczące efekty. Oszczędności poczynione w sklepach najemców M1 stanowią średnio aż 16 procent wszystkich oszczędności prądu rok do roku – podsumowuje Jakub Jarczewski, rzecznik prasowy METRO PROPERTIES w Polsce.

Zwycięzcami w kategorii sklepów do 1000 m.kw. okazały się: Big Star z M1 Bytom, CCC z M1 Radom, Deichmann z M1 Łódź, Empik z M1 Zabrze, Homla z M1 Kraków, Mc Donald’s z M1 Czeladź, T-Mobile z M1 Poznań i Triumph z M1 Radom. Wśród sklepów o powierzchni powyżej 1000 m.kw. najlepsze były markety spożywcze Auchan z galerii M1 w Częstochowie, Łodzi, Markach i Zabrzu, markety z artykułami dla domu Media Markt w galeriach M1 w Poznaniu i Radomiu oraz markety budowlane OBI w galeriach M1 w Bytomiu i Czeladzi.

METRO PROPERTIES od lat wdraża działania, związane z unowocześnianiem i modernizacją urządzeń, a także usprawnianiem zarządzania centrami handlowymi, których efektem są znaczące oszczędności w bieżącej eksploatacji. Tylko w minionym roku w całej sieci centrów M1 w Polsce o 14 proc. zredukowano zużycie energii elektrycznej, uzyskano 17-procentową redukcję emisji dwutlenku węgla i średnio o 13 procent zmniejszono zużycie wody. O 33 procent zmniejszono też ilość odpadów komunalnych, pozostałych po segregacji.

