Nowy salon o powierzchni ponad 460 mkw. znajduje się w jednej z najnowszych i najbardziej prestiżowych galerii handlowych na całym Bliskim Wschodzie – Place Vendome Mall w Ad-Dausze.

To już drugi sklep 4F w stolicy Kataru, która wkrótce stanie się centrum piłkarskich Mistrzostw Świata. W nowej lokalizacji nie brakuje nawiązań do nadchodzącego mundialu. Na miejscu dostępna jest m.in. specjalna strefa Fun Zone z mini boiskiem piłkarskim. Na powierzchni ponad 460 mkw. klienci znajdą wszystkie aktualne kolekcje marki 4F, w tym najnowszą linię odzieży kompresyjnej 4F x RL9 PERFORMANCE zaprojektowaną we współpracy z Robertem Lewandowskim czy ostatnią odsłonę współpracy z Anną Lewandowską – kolekcję 4F x AL „Embrace Your Nature”. Ofertę uzupełnia wybór produktów marki 4F Junior dedykowanej najmłodszym.

OTCF S.A. otworzyła właśnie największy i najbardziej reprezentacyjny Sklep Flagowy 4F poza granicami Polski.

Jesteśmy obecni już w 42 krajach świata na 5 kontynentach i konsekwentnie otwieramy się na kolejne rynki. Ekspozycja marki 4F zagranicą pozwala nam skutecznie konkurować z najlepszymi światowymi brandami sportowymi. Stolica Kataru już w listopadzie stanie się sercem piłkarskiego świata, dlatego w naszym salonie nie zabraknie licznych aktywacji dla kibiców. Już teraz klienci mogą znaleźć tu aktualne kolekcje ambasadorskie kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Cieszymy się, że będziemy mogli być częścią tego unikalnego piłkarskiego doświadczenia – podkreśla Igor Klaja, prezes OTCF S.A.

Salon 4F w Place Vendome Mall wyróżniają nowoczesne rozwiązania digitalowe, w tym multimedialne ekrany, które pogłębiają interaktywne doświadczenie klienta. To drugi sklep polskiej marki w Ad-Dausze po otwartym pod koniec ubiegłego roku salonie w centrum handlowym Landmark Mall. W ramach sprzedaży eksportowej na Bliskim Wschodzie, produkty 4F dostępne są także w Izraelu i Libanie.



