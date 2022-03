& Other Stories nawiązuje współpracę z marką Minjukim. Powstała wspólna kolekcja

Minju Kim jest absolwentką Królewskiej Akademii SztukPięknych w Antwerpii, gdzie była studentką Waltera Van Beirendoncka.

Markę pod własnym nazwiskiem stworzyław 2015 roku, bezpośrednio po wygranej w konkursie „H&M Design Award”.

Mieszkająca w Seulu projektantka była też półfinalistką konkursu LVMH Prize for Young Fashion Designers, a także pierwszą zwyciężczynią programu Netflixa - Next in Fashion.

- Szukając inspiracji do naszej współpracy wróciłam do mojej drugiej kolekcji - Moon Gardener. Zinterpretowałam ją na nowo, przez pryzmat stylu & Other Stories. Jak zawsze wszystko zaczęło się od zwariowanego scenariusza. Pomyślałam, że gdybym poleciała na Księżyc, pewnie z tęsknoty za Ziemią wyhodowałabym tam własny ogród. I na bazie tej fantazji zaczęły powstawać grafiki, na które przelałam wyobrażenia o ogrodach w kosmosie - mówi Minju.

Fanki kochają ją za kreatywność i jakość

Miłośniczki mody na całym świecie zakochały się w radosnych, inspirowanych couture projektach Minjukim i kochają je za kreatywność, jakość oraz za otulającą radość, którą się czuje nosząc jej projekty.

Wielowymiarowe projekty, żywe kolory i marzycielskie nadruki to kwintesencja kolekcji Minjukim & Other Stories. W kolekcji znajdą się sukienki o kunsztownych formach z odkrytymi ramionami, wiązane spódnice i krótkie bluzki, a kwiatowe wzory zauważyć można na efektownych zestawach topów i spodni. Paletę barw tworzą róż kwitnącej wiśni, ciemna zieleń, czerń, biel oraz chabrowy błękit i delikatne żółte akcenty. Wiązane ramiączka i sznurki w talii przełamują przeskalowanekształty, które są wzbogacone o delikatne detale, w tym plisy i balonowe rękawy. Kolekcję uzupełniają akcesoria, takie jak spinki oraz gumki do włosów, okulary przeciwsłoneczne i skarpetki z nadrukami.

"Każda rzecz ma unikalną osobowość"

- Minjukim ma niesamowitą wyobraźnię, którą pięknie wyraża w swoich nadrukach, tkaninach i sylwetkach. Jej projekty są zabawne, bajkowe i cudowne w noszeniu. Każda rzecz z kolekcji ma swoją unikalną osobowość. Myślę, że spodoba się każdy element tej kolekcji: sukienka, spódnica czy spinka do włosów i mam nadzieję, że będą sprawiać radość przez bardzo długi czas - mówi Rocky af Ekenstam Brennicke, dyrektor kreatywna & Other Stories.

Ceny produktów z kolekcji wyniosą od 250 do 430 zł za topy, od 380 do 590 zł za spódnice i spodnie, od 340 do 430zł za sukienki i od 20 do 145zł za dodatki.

Linia Minjukim będzie dostępna w wybranych sklepach & Other Stories oraz na stories.com od 24 marca.