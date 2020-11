Oto laureaci XI edycji konkursu PRCH Retail Awards

Konkurs Polskiej Rady Centrów Handlowych - PRCH Retail Awards powstał dla sieci handlowych, deweloperów, zarządców, inwestorów i specjalistów zajmujących się retail marketingiem. Nieprzerwanie od jedenastu lat jury złożone z branżowych ekspertów wskazuje najlepsze projekty branżowe. W tym roku również wyłoniono laureatów złotych i srebrnych statuetek, by docenić najlepsze i najskuteczniejsze branżowe działania. Konkursowe nagrody zostały przyznane podczas transmisji online. Wydarzenie oglądało na żywo ponad 500 widzów. Prowadzącymi gali byli Kamila Kalińczak i Daniel Michałowski, dobrze znani z radiowych i telewizyjnych anten.

Podczas oceny aplikacji zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu jury kładło nacisk na efektywność i innowacyjność przedsięwzięcia, staranność wypełnienia samej aplikacji oraz dopasowanie projektów do potrzeb lokalnej społeczności. Wszystkie zwycięskie projekty można znaleźć na stronie www.retailawards.org.pl. Tegorocznymi partnerami konkursu byli: EPP (partner złoty), TOP-KEY (partner kategorii przebudowa / rozbudowa / modernizacja obiektu handlowego roku) oraz Transaction Connect (partner kategorii centrum handlowe roku - best performance).

– Mimo wyzwań gospodarczo-społecznych całego sektora retail napłynęła do nas duża liczba zgłoszeń. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Widać, że branża chce dzielić się swoimi najlepszymi praktykami, szuka feedbacku od innych członków Polskiej Rady Centrów Handlowych i ekspertów branżowych – podkreśla Radosław Knap, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu PRCH.

Oto Laureaci Złotych i Srebrnych statuetek XI edycji PRCH Retail Awards:

KATEGORIE BIZNESOWO-STARTEGICZNE DLA OBIEKTÓW HANDLOWYCH

Kategoria: Nowe Centrum Handlowe Roku

· Srebrna nagroda: Galeria Młociny | Warszawa | EPP Sp. z o.o.

Kategoria: Centrum Handlowe Roku - Best Performance

· Złota nagroda: Posnania | Poznań | APSYS Polska

· Srebrna nagroda: Galeria Sfera | Bielsko-Biała | Nampa Sp. z o.o.

· Srebrna nagroda: Wroclavia | Wrocław | Unibail-Rodamco-Westfield

Kategoria: Centrum Wyprzedażowe Roku - Best Performance

· Srebrna nagroda: Designer Outlet Warszawa | Warszawa | Peakside ROS Outlet Management Sp. z o.o.

Kategoria: Przebudowa / Rozbudowa / Modernizacja Obiektu Handlowego Roku

