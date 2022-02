Oto najbardziej zielone centra handlowe w Polsce

Nieruchomości handlowe stanowią w Polsce 15 proc. wszystkich certyfikowanych budynków. W przełożeniu na liczby to 167 obiektów. Większość z nich certyfikowana była w najpopularniejszym w naszym kraju systemie BREEAM. Oceny uzyskiwane przez polskie centra handlowe plasują się na wysokim poziomie. Wiele z nich osiąga próg Excellent lub Outstanding (czyli najwyższy możliwy).

M1 Bytom; certyfikat: BREEAM Outstanding

Wynik 92,9 % i ocenę Outstanding w systemie certyfikacji BREEAM In-Use 2015 Part 2: Building Management uzyskało centrum handlowe M1 Bytom. W tym samym czasie obiekt uzyskał także wysoką ocenę na poziomie Excellent w kategorii Asset Performance (BREEAM In Use 2015 Part 1 Asset Performance). Warto dodać, że wynik 92,9 % jest najwyższym wśród wszystkich wyników dla certyfikowanych centrów handlowych w Polsce.

M1 Bytom to centrum handlowe o powierzchni 28 tys. mkw. wybudowane w 1998 roku, zarządzane przez Metro Properties. Jest dogodnie zlokalizowane przy drodze DK11 oraz nowo budowanym węźle autostrady A1.

M1 Zabrze, certyfikat: BREEAM Outstanding

Centrum handlowe M1 w Zabrzu, którego właścicielem jest Metro Properties, otrzymało certyfikat BREEAM na poziomie Oustanding w systemie BREEAM In-Use 2015 Part 2: Building Management, otrzymując ocenę 91,4 %. Certyfikat ten ocenia jakość procedur zarządzania budynkiem w zakresie gospodarowania energią, wodą, wpływu na środowisko naturalne, higieny i czystości oraz bezpieczeństwa oraz jakości zarządzania.

Partnerowy budynek powstał w 1999 r. przy ul. Szkubacza Ryszarda 1. Jest jednym z najstarszych centrów w mieście, a jego powierzchnia wynosi ponad 70 tys. mkw.

M1 Kraków, certyfikat: BREEAM Outstanding

M1 Kraków, podobnie jak obiekt w Zabrzu, otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Oustanding (91,4%) w systemie BREEAM In-Use 2015 Part 2: Building Management. Dodatkowo, w 2020 r. budynek został laureatem nagrody BREEAM w kategorii Commercial project: In-Use award.

Oddany do użytku w 2001 r. budynek to ponad 210 tys. mkw. Wystrój galerii nawiązuje do charakterystycznej architektury krakowskich Sukiennic, zaś całość aranżacji pasażu dopełniają elementy odzwierciedlające potęgę czterech żywiołów: ziemi, wody, ognia i powietrza.

M1 Radom, certyfikat: BREEAM Outstanding

Również M1 w Radomiu uzyskało certyfikat BREEAM na poziomie Oustanding w systemie BREEAM In-Use 2015 Part 2: Building Management. Konsultantem w każdym z czterech przypadków było Sweco Polska. Obiekt osiągnął wynik 89,1 %. Oprócz wysokiej oceny w kategorii zarządzania budynkiem, M1 Radom osiągnęło także bardzo dobry wynik 72,3 % (ocena Excellent) w systemie BREEAM In-Use International 2015 Part 1 – Asset Performance.

