Oto sposoby centrum handlowego Vivo! Lublin na przyciąganie gości

Wysoką odwiedzalnością cieszyły się dwie duże akcje organizowane w styczniu przez centrum handlowe Vivo! Lublin: Giełda Płyt Winylowych oraz trwająca do końca lutego Wystawa LEGO Star Wars - podali przedstawiciele galerii.

Dzięki otwarciu pierwszego na Lubelszczyźnie salonu sieci HalfPrice wzmocniła się oferta modowa Centrum Vivo.

Początek roku w lubelskim VIVO! upływa pod znakiem organizacji eventów angażujących najemców i klientów.

Coraz więcej wydarzeń odbywa się „na żywo”, choć nadal w reżimie sanitarnym i przy stosowaniu ścisłych zasad bezpieczeństwa.

- Frekwencja na wydarzeniach pokazała, że klienci, spragnieni kontaktu z drugim człowiekiem, chętnie wracają do tradycyjnych obiektów i uczestniczą w tego typu akcjach. Oprócz ciekawych doświadczeń odwiedzający zyskują tu coś, co oferuje tylko „real”: emocje, interakcje, możliwość osobistego udziału w interesujących projektach, czyli powrót do normalności, za którym wszyscy mocno już tęsknimy - podkreśla Jarosław Retmaniak, Country Manager Finanace & Support Poland, Immofinanz.

Przeczytaj także: Mango, Kubenz i inne marki modowe na planie VIVO! Lublin

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ważnym elementem w życiu lubelskiego VIVO! było kolejne powiększenie tenant-mix. 18 lutego 2022 na powierzchni blisko 1 455 m kw. na poziomie +1 otwarty został salon HalfPrice. To pierwsza w regionie lokalizacja sieci handlowej Grupy CCC w koncepcie off-price. Można tu kupić m.in. odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, perfumy, zabawki oraz dekoracje i wyposażenie wnętrz od ponad 1000 światowych marek. HalfPrice oferuje swoim klientom ceny niższe nawet o 80 proc. i codziennie zaopatruje swój sklep w nowości.

- Pojawienie się salonu HalfPrice właśnie w VIVO!, jako pierwszej lokalizacji na Lubelszczyźnie, jest wynikiem nie tylko konsekwentnych działań zmierzających do budowania jak najlepszego tenant-mix, ale również wsłuchiwania się w rynek oraz zaufania partnerów biznesowych, chcących lokować swoje brandy w miejscach stabilnych i dobrze rokujących. To także kolejny krok pozwalający nam budować przewagę konkurencyjną w regionie – dodaje Jarosław Retmaniak.