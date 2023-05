Primark i Mango - te dwie marki otworzą sklepy we wrocławskiej galerii Magnolia Park. O planach centrum handlowego opowiada nam Joanna Sawośko-Duda, dyrektorka Magnolia Park.

Grono najemców Magnolia Park poszerzy się o Primark i Mango.

Magnolia Park będzie pierwszym centrum handlowym na Dolnym Śląsku, w którym swój salon otworzy irlandzka marka Primark.

Primark otworzy sklep w Magnolia Park pod koniec tego roku.

W 2023 roku salon w Magnolia Park otworzy hiszpańska sieć z branży fashion - Mango.

Mango będzie jedynym salonem tej marki we Wrocławiu.

W Magnolia Park rozbudowany zostanie salon sieci H&M, w którym pojawi się dział H&M Home z akcesoriami i dodatkami do domu.

Jacy nowi najemcy pojawią się w galerii Magnolia Park?

Joanna Sawośko-Duda, Multi Poland, dyrektorka Magnolii Park: Będziemy pierwszym centrum handlowym na Dolnym Śląsku, w którym swój salon otworzy irlandzka marka Primark. Stanie się to pod koniec tego roku. Na 5,3 tys. mkw. powierzchni najmu, na dwóch poziomach, klienci znajdą odzież, dodatki i obuwie dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci, a także artykuły do domu.

Ponadto w tym roku swój salon w Magnolia Park otworzy hiszpańska sieć z branży fashion - Mango. Będzie to jedyny salon tej popularnej marki we Wrocławiu.

Pojawienie się tych obu brandów w naszym centrum to dowód, że Magnolia Park jest stabilnym i godnym zaufania partnerem biznesowym. Potwierdzeniem tego faktu są też przedłużane umowy najmu z już istniejącymi najemcami, którzy mają w planach modernizację swoich przestrzeni.

Miłośników aranżacji wnętrz na pewno usatysfakcjonuje wiadomość, że rozbudowany zostanie salon H&M, w którym pojawi się dział H&M Home z akcesoriami i dodatkami do domu.

Pamiętać należy również, że w Magnolia Park funkcjonują największe w regionie sklepy hiszpańskiej grupy Inditex takie jak: Zara, Pull&Bear, Bershka, Oysho, a także odświeżony niedawno koncept salonu Stradivarius.

Ile wolnej przestrzeni do wynajęcia jest dziś w centrum handlowym Magnolia Park?

Magnolia Park jest największym centrum handlowym na Dolnym Śląsku i większość marek, które wchodzi do Polski, wybiera naszą galerię jako miejsce swoich premierowych salonów w województwie. Dbając o potrzeby naszych klientów, staramy się, by do oferty Magnolia Park dołączały topowe brandy odzieżowe, obuwnicze, z akcesoriami, z branży home decor, biżuteryjnej czy elektronicznej. Obecnie przestrzeń, która czeka na nowych najemców, stanowi zaledwie 1 proc. całkowitej powierzchni najmu.

Czy któryś z najemców zamierza zrezygnować z wynajmu powierzchni w obiekcie?

Magnolia Park jest pierwszym wyborem dla wielu marek, które otwierają swoje salony na Dolnym Śląsku. Dotychczasowi najemcy również zazwyczaj przedłużają swoje umowy najmu, ponieważ jesteśmy najczęściej wybieraną galerią handlową na zakupy modowe dla klientów z całego województwa. Ma to kluczowe znaczenie dla marek znajdujących się na terenie naszego centrum. Oczywiście drobna lub pewna rotacja wśród najemców występuje, w ten sposób oferta centrum się zmienia i jest coraz bardziej dostosowana do oczekiwań klientów.

Co będzie priorytetem dla obiektu w 2023 roku i dlaczego?

Poza poszerzaniem oferty o znane i cenione marki polskie oraz światowe, w Magnolia Park równolegle skupiamy się na bezpieczeństwie i komforcie naszych klientów oraz pracowników, a także na promocji zdrowia i ekologii wraz z oszczędną konsumpcją mediów. W planach mamy zwiększenie bioróżnorodności wokół obiektu, montaż dodatkowych stojaków na rowery, a także udostępnienie zamykanej wiaty rowerowej.

Mając na uwadze minimalizację zużycia mediów, będziemy kontynuować nasze działania optymalizacyjne związane z oszczędną konsumpcją, w tym natężeniem i ilością oświetlenia włączanego w ciągu dnia, dostosowaniem temperatur wewnętrznych w zależności od pogody, wymianą opraw świetlnych na energooszczędne w technologii LED do 90 proc. w 2023 roku oraz wymianą baterii łazienkowych na czasowe.

Na terenie całego obiektu mamy wdrożony system segregacji odpadów, który powoduje, że redukcja tych zmieszanych w ogólnej puli odpadów jest na poziomie poniżej 45 proc. Wszystkich klientów zachęcamy do wspólnego dbania o środowisko.

W jaki sposób Magnolia zachęca klientów do wspólnych działań?

W kwietniu po raz kolejny odbył się w Magnolia Park Dzień Przyjazny Planecie. Rok temu podczas podobnej akcji zebrano 7 500 butelek, 100 kg baterii, 31 kg plastikowych nakrętek, 500 sztuk elektroodpadów i prawie 200 żarówek, za które wydano blisko 2000 sadzonek drzew.

W tym roku, wraz z naszymi partnerami, czyli Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśnictwem Śnieżka i Miastem Wrocław, a także klientami, którzy przybyli do centrum całymi rodzinami, aby wziąć udział w ekologicznych warsztatach, ekologicznej grze miejskiej czy wymienić posegregowane odpady na sadzonki drzew i roślin, zebraliśmy 1200 plastikowych i szklanych butelek, 400 kg baterii, 200 kg nakrętek od butelek, 600 żarówek, tonę makulatury i ponad 700 elektroodpadów. W ramach tegorocznej akcji wydaliśmy mieszkańcom Wrocławia 2000 sadzonek drzew.

Magnolia Park to centrum handlowym na Dolnym Śląsku. Łączna powierzchnia handlowa obiektu wynosi 100 tys. mkw. Jest tu ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Zmotoryzowani klienci mają do dyspozycji prawie 3 tys. darmowych miejsc parkingowych. Najemcy obiektu to m.in.: Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A, Reserved, CCC, Deichamnn, KappAhl, Carry, New Yorker, TK Maxx oraz HalfPrice, a także Tommy Hilfiger, Guess oraz Marciano By Guess, Pierre Cardin, Molton, Ulla Popken, Gerry Weber, Kazar i Venezia. Właścicielem Magnolia Park jest Union Investment Real Estate GmbH.

Joanna Sawośko-Duda dołączyła do spółki Multi Poland, obejmując funkcję dyrektora Magnolia Park na w 2019 roku. Joanna Sawośko-Duda ma siedemnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu centrami handlowymi. Przed rozpoczęciem pracy w Magnolia Park piastowała stanowisko dyrektora dwóch centrów handlowych zarządzanych przez Apsys w województwie kujawsko-pomorskim. Wcześniej była managerem marketingu w Donaldson/DTZ.

