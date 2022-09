16 września br., miało miejsce otwarcie 300. sklepu Hebe, zlokalizowanego w Centrum Handlowym M1 w Krakowie.

Sklep zlokalizowany jest w Centrum Handlowym M1 przy al. Pokoju 67 w Krakowie.

Z tej wyjątkowej okazji klienci Hebe będą mogli skorzystać ze specjalnych ofert promocyjnych.

16 i 17 września odbędzie się uroczyste świętowanie otwarcia 300. sklepu Hebe, w ramach którego przewidziane są liczne atrakcje dla wszystkich klientów i wiele ciekawych konkursów.

Dla pierwszych 300 osób, które zrobią zakupy będą przygotowane zestawy kosmetyków. Ponadto marki: Sensilis, Coty, L‘Oréal, Yumi i Solverx, przeprowadzą konsultacje dla wszystkich zainteresowanych klientów, a marka tołpa zorganizuje specjalne szkolenie dla pracowników drogerii Hebe.

Poza tym, w pasażu przy drogerii na klientów będzie czekać stoisko beauty street z 8 stanowiskami do makijażu marek Eveline Cosmetics, Gosh, L‘Oréal, Ecocera, Paese i Claresa, stanowiskiem z produktami marek Hebe, stoiskiem Yasumi z konsultacjami z zakresu pielęgnacji twarzy, studiem badania włosa z marką Henkel oraz stoiskiem z zapachami El Ganso.



Do dyspozycji klientów będzie również ścianka zdjęciowa zbudowana z gąbek do makijażu Hebe Professional. Klienci, którzy w trakcie eventu opublikują zdjęcie bądź relację w mediach społecznościowych z załączonym hasztagiem #300hebe #300otwarciehebe, będą mogli skorzystać z Instaboxa, na którym pojawi się ich zdjęcie z możliwością wydrukowania. Dodatkowymi atrakcjami będą: stoisko z różową watą cukrową i popcornem, a także konkursy prowadzone przez konferansjera z nagrodami kosmetycznymi oraz bonami zakupowymi.

Klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Twoje ulubione marki makijażowe do -40%”. Promocją objęte zostały produkty marek: Claresa, Eveline Cosmetics, Max Factor, Bourjois, Maybelline, Gosh, Rimmel, Sally Hansen, Bell HypoAllergenic, L‘Oréal, Pierre René i Hean. W drugiej promocji z okazji otwarcia, którą jest „Pielęgnacja naturalna do -50%” znajdziemy produkty: Nacomi, Pure by Clochee, OnlyBio, Feel Free i Resibo.

Ponadto, mieszkańcy Krakowa i okolic skorzystają z „Cenowego szaleństwa” i „Promocji na otwarcie”, dzięki którym mogą kupić wiele produktów do makijażu, pielęgnacji i higieny osobistej do 50 proc. taniej. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Centrum Handlowym M1 przy al. Pokoju 67 w Krakowie w dniach 16-20 września 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Pełna oferta promocyjna prezentowana jest w ulotkach dostępnych w wymienionym sklepie.

Dodatkowo, w piątek 16 września 2022 - na klientów czeka wyjątkowa oferta – przy zakupach za min. 70 zł z kartą My Hebe otrzymamy rabat 10 zł.

Hebe w Centrum Handlowym M1 przy al. Pokoju 67 w Krakowie otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-21:00, a w niedziele handlowe również w godz. 09:00-21:00.

