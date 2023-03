Już 15 marca odbędzie się uroczyste otwarcie butiku Greenpoint w Galerii Wisła. Na ten dzień została przygotowana promocja -25 proc. na produkty nieprzecenione.

Galeria Wisła w Płocku poszerza swoją ofertę.

15 marca otwarty zostanie sklep Greenpoint.

W dniu otwarcia przewidywane są promocje obniżki cen.

Greenpoint to polska marka odzieżowa obecna na rynku od prawie 30 lat. Jej główną ideą jest tworzenie mody dla kobiet, które chcą czuć się kobieco i komfortowo. To nie przypadek, że zespół projektowy marki Greenpoint stanowią kobiety. To one wiedzą najlepiej, w czym dobrze wyglądają i czują się swobodnie.

Dzięki klasycznym fasonom w ubraniach Greenpoint kobiety wyglądają pięknie bez względu na typ sylwetki, wzrost, rozmiar, czy wiek. Bogata kolorystyka – od tradycyjnej bieli, czerni i szarości, aż po różnobarwne kwiatowe wzory – pozwala na wybór odpowiedniej do urody palety barw. Gładkie, jednolite tkaniny pozwalają osiągnąć stonowany, łagodny wizerunek, a sukienki i bluzki w wielobarwne desenie pozwalają na odrobinę szaleństwa i wyrażenie swojego charakteru. Kolekcje marki Greenpoint powstają w oparciu o koncepcję szafy kapsułowej: ubrania z różnych kolekcji mają znakomicie łączyć się ze sobą i tworzyć interesujące stylizacje na różne okazje.

Otwarta w listopadzie 2008 Galeria Wisła jest pierwszym nowoczesnym centrum handlowo - rozrywkowym w płockim regionie. Klienci galerii mogą wybierać z oferty ponad 100 sklepów i punktów usługowych mieszczących się na czterech kondygnacjach. Dzięki połączeniu szerokiej oferty handlowej z funkcją rozrywkową galeria jest także doskonałym miejscem rodzinnego wypoczynku lub spotkań z przyjaciółmi w kinie, kręgielni, kawiarniach i restauracjach. Powierzchnia całkowita obiektu to 54 000 mkw., z czego powierzchnia handlowa to blisko 23 000 mkw. W Galerii Wisła znajdują się między innymi: TK Maxx, Eurospar, Helios, RTV Euro AGD, Douglas, Martes Sport, Smyk, New Yorker, Ochnik, Wittchen, Medicine, Unisono, Venezia, Vistula, Wólczanka, Giacomo Conti, Monnari. Goście mają do swojej dyspozycji 540 miejsc parkingowych. Galerią Wisła zarządza MVGM.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl