Jedna z największych perfumerii otwiera się w Galerii Gniezno już 8 września.

Centrum Handlowe kontynuuje dynamiczny rozwój i nieustannie poszerza swoją ofertę, aby zaspokajać oczekiwania i potrzeby swoich klientów.

To pierwszy salon Douglas w Gnieźnie.

Dodatkowo, 8 i 9 września, z okazji otwarcia, na klientów czekać będzie niepowtarzalna promocja.

Sieć Douglas specjalizuje się w sprzedaży kosmetyków dla mężczyzn i kobiet. Oferuje produkty topowych marek, takich jak Gucci, Chanel, Armani, Yves Saint Laurent, Dior i wiele innych. Dodatkowo, marka Douglas debiutuje w Galerii Gniezno jako pierwszy i jedyny salon tej marki w mieście! Lokal będzie się mieścił zaraz przy wejściu głównym i zajmie powierzchnię 221,44 mkw.

Wraz z dynamicznym rozwojem naszego Centrum Handlowego, z ogromną przyjemnością zapowiadamy nadchodzące otwarcie salonu Douglas. Sklep stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie naszej oferty, ale będzie także jedynym punktem tej sieci w Gnieźnie, co jeszcze bardziej wyróżni naszą galerię na tle konkurencji – mówi Elżbieta Cipcer, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria Gniezno.

Dodatkowo, w ramach wielkiego otwarcia, przez pierwsze dwa dni - 8 i 9 września – obowiązywać będzie niesamowita promocja! Każdy zakup perfum objęty będzie atrakcyjnym rabatem -20 proc., co stanowi wyjątkową okazję do zakupu ulubionych zapachów w korzystnej cenie. To salon, który muszą odwiedzić wszyscy miłośnicy perfum.

