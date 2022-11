Drogerie dm są coraz popularniejsze w Polsce. Sieć otworzyła wczoraj, 17 listopada, nowy oddział w Żorach.

dm otworzyła swój szósty sklep w Polsce.

Placówka w Żorach przy al. Jana Pawła II 41 w Parku Handlowym S1 Center została oficjalnie otwarta w czwartek 17 listopada o godzinie 9:00.

Na pierwszych klientów czekał rabat, prezent i atrakcje dla dzieci.

Drogeria dm otworzyła wczoraj swoje drzwi dla mieszkańców Żor. Do soboty w sklepie zlokalizowanym w Parku Handlowym S1 Center na odwiedzających czekać będzie szereg atrakcji dla rodziców, którzy przyszli na zakupy, i ich pociech. Z okazji otwarcia najnowszego sklepu sieć zaplanowała udzielanie 15 proc. rabatu powitalnego na wszystkie zakupy oraz prezent w postaci żelu pod prysznic marki własnej Balea ze specjalnej, limitowanej edycji przygotowanej specjalnie na polski rynek (za okazaniem kuponów dostępnych w gazetkach). Rabat obowiązuje do 26 listopada.

W sobotę 19 listopada w godzinach 12:00-13:00 drogeria zorganizuje ”Akcję Kasjerską”; jej celem będzie zbieranie funduszy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach. Przy kasie zasiądzie wicedyrektor szkoły, a pieniądze z zakupów zostaną przekazane na wyposażenie stołówki szkolnej.

Będzie to nasz szósty sklep w Polsce i mamy nadzieję, że zostaniemy przyjęci z dużym entuzjazmem. [...] Mamy nadzieję, że nasz kompetentny i uprzejmy zespół oraz szeroka gama usług pozwolą poczuć klientom, że ich potrzeby są dla nas najważniejsze - powiedział Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm-drogerie markt sp. z o.o.

Sklepy dm są w Polsce obecne od kwietnia bieżącego roku. Aktualnie sieć posiada sześć lokalizacji — we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Lubaniu, Lesznie, Wodzisławiu Śląskim i w Żorach. Sklep w Żorach wyposażony będzie jest także w ławeczkę do odpoczynku, zwłaszcza przydającą się starszym czy niepełnosprawnym klientom, stację pakowania prezentów i łazienka z półeczką do przewijania dzieci, włącznie z zapasem pieluszek.

