Otwarcie fitnessu na próbę nie będzie powtórką z Krupówek

Fot. unsplash.com.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 lut 2021 19:30

W klubie fitness jest dużo łatwiej zadbać o reżim sanitarny i nie dopuścić do sytuacji, która się wydarzyła na Krupówkach w weekend. Stanęlibyśmy na wysokości zadania, rygorystycznie pilnując swoich klientów. W końcu to dla każdej placówki „być albo nie być” - przekonuje Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness. Podczas sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zaapelował, by - wzorem hoteli i stoków - otworzyć fitness warunkowo na dwa tygodnie od 11 do 26 marca.