Otwarcie galerii handlowych nakręca sprzedaż RTV

Po marcu, kiedy sprzedaż nowych telewizorów i sprzętu niemal zamarła oraz kwietniu, w którym widać było lekką poprawę, ale mimo to upłynął pod znakiem przestoju, maj przyniósł optymizm na rynku sprzętu TV i audio. W pierwszych trzech tygodniach maja TPV Technologies zanotował wzrost sprzedaży nie tylko w porównaniu z marcem czy kwietniem 2020, ale też rok do roku. Sprzedaż telewizorów wzrosła w tym okresie o 58%, a sprzętu audio o 81% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Rynek pracy i galerie wspierają sprzedaż

Czynnikiem, który pozytywnie wpływa na konsumpcję jest mimo wszystko dość dobra sytuacja na rynku pracy. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wzrosła z 5,4% w marcu do 5,7% w kwietniu. – Po atmosferze niepewności, jaka panowała na początku pandemii, w maju daje się zauważyć poprawa nastrojów. Stosunkowo niewielki – w porównaniu z innymi krajami – wzrost liczby bezrobotnych to powód, dla którego polski konsument statystycznie nadal zachowuje optymizm i jest gotowy do zakupów – stwierdza Marcin Habzda, dyrektor zarządzający TPV Technologies.

Lepsze wyniki sprzedażowe w sektorze TV i audio to również efekt ponownego otwarcia galerii handlowych 4 maja. – W trakcie epidemii wzrosło znaczenie sprzedaży w kanałach e-commerce. Według danych agencji Cyrek Digital, od 13 marca do 3 kwietnia o 71% wzrosła wartość sprzedanego sprzętu RTV i AGD na Allegro, a samych telewizorów aż o 100% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku. Z drugiej strony wielu Polaków przed zakupem wciąż woli obejrzeć sprzęt na żywo, zwłaszcza jeśli inwestuje w droższy produkt, dlatego otwarcie galerii handlowych na początku maja przełożyło się na poprawę sprzedaży – komentuje Marcin Habzda.

Polacy zostają w domach, kupują TV i audio

W trakcie pandemii wielu Polaków pozostaje w domach – pracuje zdalnie, a uczniowie korzystają z lekcji prowadzonych online, co wpłynęło na kształt rynku telewizorów i sprzętu audio w minionych tygodniach. – W czasie epidemii koronawirusa dostrzegliśmy wzrost popularności słuchawek domowych. Dobrze wyciszone urządzenia pozwalają lepiej skupić się na pracy czy lekcjach prowadzanych przez nauczycieli online – wyjaśnia dyrektor generalny TPV Technologies w Polsce.

