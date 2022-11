iSpot to kolejna oczekiwana przez klientów marka, która otworzyła się w ostatnim czasie w NoVa Park.

Salon iSpot ma powierzchnię blisko 73 mkw.

iSpot powiększył ofertę gorzowskiego centrum handlowego z kategorii „Dom i multimedia”.

iSpot Apple Premium Reseller to sieć salonów z pełną ofertą produktów firmy Apple oraz firm trzecich specjalizujących się w tworzeniu produktów komplementarnych do komputerów Mac, iPadów, iPhone’ów oraz iPodów, spełniające restrykcyjne wymogi międzynarodowego programu Apple Premium Reseller. Z pomocą wykwalifikowanych doradców Klienci NoVa Park mogą poznać możliwości i obsługę systemów MacOS i iOS oraz dedykowanych dla nich aplikacji. Co najbardziej istotne, każdy może w salonie iSpot zaopatrzyć się w sprzęt w pełni dostosowany do swoich potrzeb oraz praktycznie przetestować każde z urządzeń. W ofercie salonu znajduje się nie tylko bogaty wachlarz asortymentu i produktów, ale również autoryzowany serwis sprzętu Apple.

NoVa Park to kolejne centrum handlowe, które dołącza do wielkiej rodziny resellera Apple w Polsce. W nowoczesnym salonie klienci znajdą pełną ofertę Apple, a także profesjonalne doradztwo i wsparcie. To kolejna unikatowa marka w Gorzowie, która była wyczekiwana przez naszych klientów. Potwierdza to, że NoVa Park stanowi gwarancję najlepszych doświadczeń zakupowych oraz przyciąga najbardziej lubiane przez klientów marki – mówi Ewa Bujnowska, Senior Leasing Manager MAS PLC.

Salon iSpot jest zlokalizowany na poziomie 0, naprzeciwko sklepu Pull&Bear.

